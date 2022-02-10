Врач Чупин назвал признаки тромба, которые требуют скорой помощи
По словам сосудистого хирурга Андрея Чупина, на возникший тромб указывают неприятные ощущения в конечностях и изменившийся вид кожи.
В интервью врача прозвучало предупреждение о том, что появления ряда симптомов, указывающих на возможный тромб, требует вызова скорой помощи. Такие симптомы проявляются чаще всего в конечностях, обычно в ногах. В этом случае врачи обычно говорят о ТВГ – тромбозе глубоких вен.
Чупин уточнил, что следующие признаки могут сигнализировать о возникшем тромбе.
- Побелевшая или покрасневшая кожа того участка конечности, где сформировался сгусток крови.
- Боль.
- Онемение.
- Неестественно холодная или, наоборот, горячая на ощупь кожа конечности, подвергнувшейся тромбозу.
- Отек конечности (может быть только в одной).
- Набухшие вены, которые могут быть очень болезненными, если касаться их.
«Важно при таких симптомах вызвать скорую помощь, а не доводить до момента, когда нарушится двигательная функция», - заметил врач.
Если тромб, который сформировался на стенке сосуда, отрывается и попадает в кровоток, он может попасть в артерии, соединяющиеся с сердцем, мозгом, легкими. Крупный сгусток может закупорить их полость – результатом этого станут состояния, угрожающие жизни: например, сердечный приступ или инсульт.
Помимо конечностей, тромбы могут образовываться в сосудах других участков тел. Так, если кровяной сгусток возникает в сосудах вокруг легких, человек может ощущать одышку без всякого усиления физических нагрузок и головокружение, боль или покалывание в груди при глубоком вдохе.
Ранее портал MedikForum.ru писал о ранних симптомах появления холестериновых бляшек в сосудах.
Андрей Чупин
Здоровье
доктор медицинских наук, заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского Минздрава России
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