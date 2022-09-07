«Включая рак»: врачом названы причины повышенной сонливости
В случае патологической сонливости человека тянет спать в такое время, которое обычно не предназначается для сна.
В интервью врача-терапевта Фариды Беден были названы причины повышенной сонливости, которые часто не находятся на виду.
«Сонливость на первый взгляд безобидное состояние, но, если начинать разбираться в причине, может оказаться, что все достаточно серьезно», - сказала врач Беден в беседе с «Газетой.Ru».
Медик заметила, что наиболее типичной причиной гиперсомнии является нездоровый режим сна – отсутствие устойчивого графика засыпания и пробуждения, недосып, частые ночные пробуждения, беспокойный неполноценный сон.
«Сон должен быть восьмичасовым, непрерывным, в ночное время, длящимся желательно с 22.00-06.00, в период, когда вырабатывается важный гормон – мелатонин», - уточнила эксперт.
Также Фарида Беден перечислила ряд других факторов, которые могут скрываться за сонливостью, – в их числе специалистка назвала рак, травмы и нарушения головного мозга, недостаток витаминов, другие проблемы.
- Депрессия.
- Паразитарные заболевания.
- Ночное апноэ.
- Атеросклероз сосудов, нарушающий кровоснабжение головного мозга.
- Гипотония.
- Дефицит витамина D, витаминов группы В.
- Травмы, новообразования головного мозга.
- Железодефицитная анемия.
- Ожирение.
Врач назвала следующие: «Гипотиреоз, сахарный диабет, предменструальный синдром, снижение уровня тестостерона, климакс, избыток гормона мелатонина – особенно зимой или в пасмурную погоду».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сладкое по вечерам нарушает механизмы нормального сна.
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