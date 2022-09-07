«Включая рак»: врачом названы причины повышенной сонливости

«Сонливость на первый взгляд безобидное состояние, но, если начинать разбираться в причине, может оказаться, что все достаточно серьезно», - сказала врач Беден в беседе с «Газетой.Ru».

«Сон должен быть восьмичасовым, непрерывным, в ночное время, длящимся желательно с 22.00-06.00, в период, когда вырабатывается важный гормон – мелатонин», - уточнила эксперт.

Депрессия.

Паразитарные заболевания.

Ночное апноэ.

Атеросклероз сосудов, нарушающий кровоснабжение головного мозга.

Гипотония.

Дефицит витамина D, витаминов группы В.

Травмы, новообразования головного мозга.

Железодефицитная анемия.

Ожирение.

Врач назвала следующие: «Гипотиреоз, сахарный диабет, предменструальный синдром, снижение уровня тестостерона, климакс, избыток гормона мелатонина – особенно зимой или в пасмурную погоду».