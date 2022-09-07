Сладкое по вечерам нарушает механизмы нормального сна
Сладкое и мучное лучше не употреблять в вечернее время, такая еда вредит естественным механизмам сна и провоцирует проблемы с трудным засыпанием, бессонницей, констатируют врачи.
Мнение о том, что сладкое по вечерам нарушает механизмы нормального сна, прозвучало в интервью врача-терапевта и диетолога Натальи Лазуренко. Медик объяснила, что уровень энергии и тонус человека, его настроение и качество сна во многом зависят от гормонов, вырабатываемых организмом. Гормоны выделяются в разное время суток в разном количестве. Нарушения в этом гормональном производстве влекут развитие депрессии, апатию и усталость, трудности с засыпанием.
Лазуренко подчеркнула, что на выработку гормонов влияют пищевые привычки. В связи с этим медик посоветовала не употреблять некоторых продуктов по вечерам.
«К ним относятся сладости, десерты, мучные продукты», - перечислила Лазуренко в комментарии Ura.ru.
Врач объяснила, что вечером организм начинает готовится ко сну, и ему необходимо увеличить выработку основного «сонного» гормона мелатонина. Сласти и изделия из белой муки – это богатые источники быстрой энергии, из-за которой концентрация мелатонина снижается. Таким образом, сокращается сонливость, проходит расслабленное состояние – человеку становится трудно нормально уснуть.
«Сладкие продукты можно употреблять утром. В течение дня организм израсходует полученные калории».«Сладкие продукты можно употреблять утром. В течение дня организм израсходует полученные калории», - дала совет медик.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком положении тела лучше спать ночью.
Наталья Лазуренко
ЗОЖ
диетолог, врач-терапевт, специалист в области правильного питания
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