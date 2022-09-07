Сладкое по вечерам нарушает механизмы нормального сна

«К ним относятся сладости, десерты, мучные продукты», - перечислила Лазуренко в комментарии Ura.ru.

«Сладкие продукты можно употреблять утром. В течение дня организм израсходует полученные калории».«Сладкие продукты можно употреблять утром. В течение дня организм израсходует полученные калории», - дала совет медик.