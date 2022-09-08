Эксперт назвала первые признаки проблем с кишечником

«Если вовремя заметить у себя признаки серьезных проблем с кишечником и начать лечение с грамотным специалистом, его можно восстановить довольно быстро и легко. Главное — не игнорировать те сигналы, которые посылает вам организм», — говорит эксперт.

Кишечные проблемы серьезно влияют не только на наше общее самочувствие, но и на качество жизни в целом. Кроме того, очень часто они являются пусковым механизмом для целого ряда других патологий.Клинический фармаколог Анжела Степусь рассказала, по каким симптомам распознать проблемы с кишечником на начальной стадии, и почему их нельзя игнорировать.Какие симптомы нельзя игнорировать? В первую очередь, это вздутие и метеоризм, газообразование. Также не оставляем без должного внимания болезненные ощущения в области живота, сбои стула, чувство изжоги и тяжесть после приема пищи.Наличие даже одного из перечисленных симптомов (если он присутствует постоянно) говорит о том, с кишечником есть проблемы и их нужно решать. Иначе дальше будет хуже.