Эксперт назвала первые признаки проблем с кишечником

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боль в животе

С проблемами ЖКТ в последние годы сталкивается 90% жителей современных городов. Это одна из наиболее распространенных проблем со здоровьем на сегодняшний день.

Кишечные проблемы серьезно влияют не только на наше общее самочувствие, но и на качество жизни в целом. Кроме того, очень часто они являются пусковым механизмом для целого ряда других патологий.

Клинический фармаколог Анжела Степусь рассказала, по каким симптомам распознать проблемы с кишечником на начальной стадии, и почему их нельзя игнорировать.

Проблемы с кишечником: первые признаки


«Если вовремя заметить у себя признаки серьезных проблем с кишечником и начать лечение с грамотным специалистом, его можно восстановить довольно быстро и легко. Главное — не игнорировать те сигналы, которые посылает вам организм», — говорит эксперт.

Какие симптомы нельзя игнорировать? В первую очередь, это вздутие и метеоризм, газообразование. Также не оставляем без должного внимания болезненные ощущения в области живота, сбои стула, чувство изжоги и тяжесть после приема пищи.

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Наличие даже одного из перечисленных симптомов (если он присутствует постоянно) говорит о том, с кишечником есть проблемы и их нужно решать. Иначе дальше будет хуже.
Анжела Степусь
Анжела Степусь
Здоровье
Клинический фармаколог, нутрициолог, специалист по восстановительной медицине и иммунокоррекции
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Теги : Анжела Степусь, проблемы с жкт, болезни кишечника