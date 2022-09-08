Семь ранних признаков того, что почки человека нездоровы
Каждый, кто замечает у себя нижеследующие признаки, должен провериться у врача – болезнь почек, как и большинство заболеваний, лучше начинать лечить как можно раньше во избежание почечной недостаточности.
Почки ответственны за регуляцию и вывод из тела остаточных продуктов метаболизма, токсинов, а также за образование гормона эритропоэтина , необходимого для кроветворения. Их здоровая деятельность важна для поддержания водного баланса в организме и правильного кровяного давления. Кроме того, почками контролируются кислотно-щелочной баланс и электролиты в организме. Особенно серьезный вред их деятельности наносит высокий уровень сахара в крови, диабет.
На ранние признаки нездоровых почек у человека указал в беседе с «МедикФорум» врач-уролог Вадим Башкатов.
Меняющийся цвет мочи. Если моча постоянно меняет свой цвет, это может быть признаком проблемы с почками и должно быть обследовано медицинскими специалистами.
Сильный запах мочи. Иногда этот признак указывает на начальную почечную недостаточность.
Заметно колеблющееся количество мочи. Если количество мочи явно не соответствует выпитой жидкости, также следует обратиться к врачу. Такой симптом может свидетельствовать о том, что почки перестали работать должным образом, и водный баланс нарушился.
Отеки. Опухшие пальцы и суставы пальцев могут указывать на проблемы с почками. Говорит об этом и чувство вздутия живота, вызванное скоплением в нем жидкости.
Боль в пояснице. Почки расположены в области боков, ниже реберной дуги на пояснице. Если боль возникает в этой области, она может быть сигналом нарушенной функции почек.
Неприятный запах изо рта. Еще один возможный признак нездоровых почек – особенно, если ощущается «аромат» аммиака (в этом случае нужно как можно скорее обратиться к врачу)
Высокое кровяное давление. Повышение артериального давления может свидетельствовать о начале почечной недостаточности.
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