Проблемы с сердцем: 5 признаков, на которые следует обратить внимание

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сердце в руках

Вы чувствуете, что с вашим сердцем что-то не так? Следующие пять признаков часто говорят о проблемном состоянии сердечной мышцы, и медики советуют обращать на них внимание.

Проблемы с сердцем и вызываемые ими заболевания являются одной из ключевых причин смерти людей во многих странах. Одно из объяснений этого феномена заключается в том, что многие люди слишком долго ждут обследования и несвоевременно попадают к врачу.
Говоря о риске сердечно- сосудистых заболеваний, медики отмечают: важно следить за самочувствием, прислушиваться к своему телу.

На какие признаки следует обращать внимание, чтобы предположить возникшие проблемы с сердцем, обратиться за обследованием к медикам?

Внезапный дискомфорт. Кардиолог Анна Панова сказала в комментарии для «МедикФорум», что у немецких специалистов существует так называемое правило носа, руки и пупка, помогающее определить надвигающийся сердечный приступ у женщин. Согласно этому правилу, любой внезапный дискомфорт или болезненность, возникающие в теле между кончиком носа, рукой и пупком, и длящиеся более 15 минут, вызывает подозрение на инфаркт. В случае такого дискомфорта пострадавшие должны вызвать скорую помощь – особенно, если внезапное ухудшение самочувствия возникло у них в спокойном состоянии, при отдыхе.

Слабое рукопожатие. Исследование, в котором были проанализированы данные 140 000 пациентов возрастом от 35 до 70 лет из 17 стран, наблюдаемых в течение четырех лет, показало: твердость рукопожатия может сигналить о состоянии сердца. Если оно ослабевает, это говорит о повышении риска сердечного приступа, а также риска инсульта.

Одышка и стеснение. Практикующие кардиологи констатируют: за несколько недель до сердечного приступа может возникать ощущение стеснения в груди. При этом становится проблематично дышать, делать полноценные вдохи. Появляется чувство, что в легких не хватает воздуха.

Тошнота и рвота. То, что проявляется как желудочный грипп, также может быть признаком сердечного приступа. При появлении чувства стеснения или сдавливания в сочетании с рвотой и болями в верхней части живота необходимо обязательно обратиться к врачу.

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Семейная история. Следует помнит, что сердечно-сосудистые заболевания являются наследственные. Если кто-то из прямых родственников (родителей, братьев и сестер) уже перенес инфаркт, то вам показаны регулярные осмотры.

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