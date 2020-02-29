Медики назвали 5 ранних признаков рака почки
Боль в боку, потеря веса, температура числятся в ряду ранних признаков, позволяющих заподозрить рак почки. Назвавшие их медики предупреждают: лишний вес и вредные привычки значительно повышают риск данного заболевания.
Как сообщает MedikForum.ru с ссылкой на издание «Домашний очаг», рак почки является опасным недугом, склонность к которому передается по наследству. Также риск его развития увеличивают курение, избыток жира в организме, злоупотребление болеутоляющими лекарствами.
Медики констатируют, что на ранней стадии рак почки проявляет себя едва заметно. Поэтому важно следить за самочувствием, обращать внимание на изменения работы организма – только так можно своевременно засечь возникший злокачественный процесс.
Специалисты назвали несколько ранних признаков рака почки, напомнив, что вовремя выявленный он достаточно успешно поддается терапии.
Ноющая, тянущая боль в боку. Она может не вызывать сильного дискомфорта, но все же ощущается. Если данный признак наблюдается в течение нескольких дней, нужно обратиться к врачу за обследованием.
Кровь в моче. Далеко не всегда ее появление вызывает именно рак почки, но в некоторых случаях так проявляет себя ранняя стадия онкозаболевания.
Необъяснимая изнуренность. Ощущение, что организм не отдыхает, постоянная усталость, плохой аппетит, потеря веса без специальных усилий – практически любой рак заставляет человека испытывать странный упадок сил, который трудно объяснить какими-то конкретными факторами. Рак почки не исключение.
Возросшее давление. Данный признак у человека, раньше не страдавшего гипертонией, - очень серьезный повод обратиться к медикам. Почки вырабатывают гормон ренин, контролирующий артериальное давление. Проблемы с ними провоцируют его увеличение.
Повышенная температура. Также может быть одним из ранних признаков, указывающих на рак почек. Рост температуры тела является типичной реакцией иммунной системы на воспаление. При отсутствии простудных симптомов он может говорить о наличии опухоли.
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