Названы «простые изменения образа жизни», которые могут сделать ее длиннее
Мы можем внести простые изменения в свой образ жизни, которые не только улучшат наше физическое и психическое здоровье, но и могут помочь продлить нам жизнь, утверждает эксперт.
О то, какие «простые изменения образа жизни» могут продлить человеческую жизнь, рассказал в интервью медицинский обозреватель Навин Хосла.
Употреблять свежие растительные продукты. По словам Хосла, рацион, богатый ультра-обработанными продуктами, является путем к различным проблемам со здоровьем. Замена продуктов в упаковке с длительным сроком хранения на свежие растительные продукты может помочь увеличить вашу продолжительность жизни, заявил эксперт.
«Такие продукты, как орехи, фрукты, овощи, цельнозерновые и другие растительные продукты, богаты питательными веществами и антиоксидантами, которые необходимы для организма. Исследования показали, что некоторые из этих продуктов могут снизить риск развития рака, сердечных заболеваний и других болезней, улучшить качество жизни», - заметил специалист.
Следить за количеством потребляемых калорий. Хосла проинформировал, что привычка контролировать калорийность рациона помогает поддерживать здоровый вес, что позитивно сказывается на продолжительности жизни, так как обеспечивает профилактику болезней сердца, диабета и других недугов, ограничивающих жизнь.
Быть физически активным. Эксперт констатировал: стремление к 15-минутным упражнениям каждый день позволяет снизить риск сердечных заболеваний, депрессии и диабета, а также помогает похудеть – это, в свою очередь, предотвращает преждевременную смерть.
«Исследования показали, что всего 15 минут физических упражнений в день могут продлить вашу жизнь на три года», - сказал Навин Хосла.
Ограничивать потребления алкоголя. Ученые установили, что сокращение выпивки может снизить риск преждевременной смерти примерно на 18 процентов, поделился медицинский обозреватель.
Соблюдать устойчивый режим сна. Эксперт посоветовал ложиться спать и просыпаться в одно время вечером и утром, а также не спать слишком долго – сон более девяти часов может сократить продолжительность жизни примерно на 38 процентов.
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