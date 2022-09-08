Названы «простые изменения образа жизни», которые могут сделать ее длиннее

«Такие продукты, как орехи, фрукты, овощи, цельнозерновые и другие растительные продукты, богаты питательными веществами и антиоксидантами, которые необходимы для организма. Исследования показали, что некоторые из этих продуктов могут снизить риск развития рака, сердечных заболеваний и других болезней, улучшить качество жизни», - заметил специалист.

«Исследования показали, что всего 15 минут физических упражнений в день могут продлить вашу жизнь на три года», - сказал Навин Хосла.