Как экстренная контрацепция влияет на яичники?

«Самое ужасное, что многие женщины считают такой способ предохранения абсолютно нормальным, кто-то пользуется им неоднократно. Многие женщины в результате страдают нарушениями цикла, истощением яичников и бесплодием», — говорит доктор.

Препараты экстренной контрацепции (таблетки «скорой помощи» после незащищенного полового акта для предотвращения нежелательной беременности) пользуются популярностью. Между тем у них есть масса противопоказаний и побочных эффектов.В таблетках экстренной контрацепции в большой концентрации содержится гормон левоноргестрел. Это именно он подавляет овуляцию, тем самым мешая наступить зачатию. Но кроме того, этот гормон оказывает влияние на структуру эндометрия.Эксперт отмечает, что в случае, если такие препараты принимались один или два раза в жизни, никаких серьезных изменений не произойдет. Однако неоднократное применение может принести серьезный вред здоровью. Поскольку речь идет о гормональном вмешательстве.Какими последствиями может закончиться прием таких таблеток? В будущем из-за истощения фолликулярного запаса могут быть проблемы с зачатием.Повышаются риски маточных кровотечений, возможны сбои менструального цикла. Нередко женщины сталкиваются с нарушением обмена веществ. Причем нормализовать состояние в дальнейшем не так просто.Поэтому доктор призывает отдавать предпочтение более безопасным методам контрацепции, а к экстренным прибегать только в самых крайних случаях.