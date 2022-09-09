Названы симптомы диабета, которые часто ошибочно принимают за что-то другое

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усталость

Несмотря на широкую распространенность диабета, его симптомы нередко пропускаются людьми или принимаются за что-то другое.

Развитие диабета означает, что в организме нарушились естественные механизмы контроля сахара в крови, и его уровень стал стремиться к опасному повышению. По данным организации Diabetes UK, почти 90 процентов случаев заболевания людей диабетом приходятся на  диабет 2 типа. При данном типе диабета весьма высоки шансы добиться ремиссии путем изменения вредных привычек, коррекции питания, похудения. Причем наилучший терапевтический эффект дают вмешательства на раннем этапе заболевания.

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Проблема в том, что во многих случаях диабет диагностируется на стадии, когда неконтролируемо высокий уровень сахара в крови успевает нанести серьезный вред организму.

Названы симптомы диабета, которые часто путают с признаками других состояний


«Хотя диабет и является распространенным заболеванием, его симптомы люди часто пропускают или ошибочно принимают за что-то другое», - сообщило издание Express, ссылаясь на британского врача, известную как доктор Фирдоус.

Доктор Фирдоус заметила, что нередко люди, даже наблюдая у себя симптомы диабета, не придают им большого значения, не догадываются об их патологичности. Специалистка посоветовала обращаться к врачам и проверять свой состояние при возникновении следующих изменений в работе организма.
  • Возросшая потребность мочиться, ночные пробуждения для посещения туалета.
  • Повышенная жажда.
  • Активация дрожжевых инфекций.
  • Эректильная дисфункция.
  • Снижение либидо.
  • Усталость.
  • Сухость во рту.
  • Плохое заживление ран.
  • Изменения в качестве зрения, его ухудшение.
«Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, проверьтесь на диабет», - подчеркнула доктор Фирдоус.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие фрукты обадают антидиабетическим эффектом.
доктор Фирдоус
доктор Фирдоус
Здоровье
врач общей практики, популяризатор медицины (Великобритания)
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