Названы симптомы диабета, которые часто ошибочно принимают за что-то другое

«Хотя диабет и является распространенным заболеванием, его симптомы люди часто пропускают или ошибочно принимают за что-то другое», - сообщило издание Express, ссылаясь на британского врача, известную как доктор Фирдоус.

Возросшая потребность мочиться, ночные пробуждения для посещения туалета.

Повышенная жажда.

Активация дрожжевых инфекций.

Эректильная дисфункция.

Снижение либидо.

Усталость.

Сухость во рту.

Плохое заживление ран.

Изменения в качестве зрения, его ухудшение.

«Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, проверьтесь на диабет», - подчеркнула доктор Фирдоус.