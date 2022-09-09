«Лучше не удалять»: врач объяснил важность наличия аппендикса

«Аппендикс – это с одной стороны рудимент, но с другой чрезвычайно важный орган для нашего иммунитета. Там находится большое количество иммунных бляшек, лимфоцитов», - сказал медик в комментарии Ura.ru.

«аппендикс играет определенную роль в восстановлении микрофлоры человека».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом была названа ключевая ошибка при приеме обезболивающих.

Объясняя важность наличия аппендикса, Водовозов заметил, что его присутствие имеет значение для иммунитета.Водовозов добавил, что для иммунных клеток аппендикс служит чем-то вроде тренировочного лагеря: в нем они сталкиваются с чужеродными бактериями и учатся различать патогенные элементы. ВдобавокПри его воспалении и развитии аппендицита лечение нужно начинать как можно раньше. Эксперт проинформировал, что в этом случае можно ограничиться приемом антибиотиков, не прибегая к удалению аппендикса. Оно, в свою очередь, может ослабить функцию кишечника, снизить иммунную защиту организма, то усилит подверженность человека разным заболеваниям.