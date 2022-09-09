«Лучше не удалять»: врач объяснил важность наличия аппендикса
В интервью врача-терапевта Алексея Водовозова прозвучало объяснение, почему важно сохранять такой орган как аппендикс, не удаляя его при воспалении.
Объясняя важность наличия аппендикса, Водовозов заметил, что его присутствие имеет значение для иммунитета.
«Аппендикс – это с одной стороны рудимент, но с другой чрезвычайно важный орган для нашего иммунитета. Там находится большое количество иммунных бляшек, лимфоцитов», - сказал медик в комментарии Ura.ru.
Водовозов добавил, что для иммунных клеток аппендикс служит чем-то вроде тренировочного лагеря: в нем они сталкиваются с чужеродными бактериями и учатся различать патогенные элементы. Вдобавок
«аппендикс играет определенную роль в восстановлении микрофлоры человека».
При его воспалении и развитии аппендицита лечение нужно начинать как можно раньше. Эксперт проинформировал, что в этом случае можно ограничиться приемом антибиотиков, не прибегая к удалению аппендикса. Оно, в свою очередь, может ослабить функцию кишечника, снизить иммунную защиту организма, то усилит подверженность человека разным заболеваниям.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом была названа ключевая ошибка при приеме обезболивающих.
Алексей Водовозов
Здоровье
терапевт высшей категории
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