Когда срочно нужна скорая помощь: иммунолог Крючков назвал состояния

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плохое самочувствие

По словам иммунолога Николая Крючкова, развитие некоторых состояний является серьезной причиной для срочного обращения в скорую помощь.

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В интервью Крючкова прозвучали пояснения о том, в каких случаях человеку срочно нужна скорая помощь, и необходимо звонить врачам. Комментируя вопрос URA.RU, эксперт пояснил, что необходимо придерживаться следующего правила:

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«При любых состояниях, которые человек воспринимает как тяжелые, следует вызывать скорую помощь».

Николай Крючков назвал некоторые из этих состояний: потеря сознания,
  • повышение температуры,
  • судороги,
  • сильная, не испытываемая ранее боль в зоне сердца, в животе,
  • внезапная сильная слабость,
  • посинение кожи,
  • потеря чувствительности в конечностях, в теле
«Вызвать неотложку необходимо и при сложностях с дыханием, резких болях с желтушностью кожных покровов, сильном головокружении. Опасны также нарушение движения и асимметрии лица – например, невозможность улыбнуться или отклонение языка при его вытаскивании» - дополнил рекомендации ученый.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему для здоровья важно сохранять аппендикс.
Николай Крючков
Николай Крючков
Здоровье
генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук
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Теги : обращение к врачам, скорая помощь, Николай Крючков