Когда срочно нужна скорая помощь: иммунолог Крючков назвал состояния

«При любых состояниях, которые человек воспринимает как тяжелые, следует вызывать скорую помощь».

повышение температуры,

судороги,

сильная, не испытываемая ранее боль в зоне сердца, в животе,

внезапная сильная слабость,

посинение кожи,

потеря чувствительности в конечностях, в теле

«Вызвать неотложку необходимо и при сложностях с дыханием, резких болях с желтушностью кожных покровов, сильном головокружении. Опасны также нарушение движения и асимметрии лица – например, невозможность улыбнуться или отклонение языка при его вытаскивании» - дополнил рекомендации ученый.