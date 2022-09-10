Когда срочно нужна скорая помощь: иммунолог Крючков назвал состояния
По словам иммунолога Николая Крючкова, развитие некоторых состояний является серьезной причиной для срочного обращения в скорую помощь.
В интервью Крючкова прозвучали пояснения о том, в каких случаях человеку срочно нужна скорая помощь, и необходимо звонить врачам. Комментируя вопрос URA.RU, эксперт пояснил, что необходимо придерживаться следующего правила:
«При любых состояниях, которые человек воспринимает как тяжелые, следует вызывать скорую помощь».
Николай Крючков назвал некоторые из этих состояний: потеря сознания,
- повышение температуры,
- судороги,
- сильная, не испытываемая ранее боль в зоне сердца, в животе,
- внезапная сильная слабость,
- посинение кожи,
- потеря чувствительности в конечностях, в теле
«Вызвать неотложку необходимо и при сложностях с дыханием, резких болях с желтушностью кожных покровов, сильном головокружении. Опасны также нарушение движения и асимметрии лица – например, невозможность улыбнуться или отклонение языка при его вытаскивании» - дополнил рекомендации ученый.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему для здоровья важно сохранять аппендикс.
Николай Крючков
Здоровье
генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук
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