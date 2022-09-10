Диабет: 3 запаха тела, которые сигналят о высоком сахаре в крови - чрезвычайно опасно

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Диабет: 3 запаха тела, которые сигналят о высоком сахаре в крови - чрезвычайно опасно


Диабет может привести к серьезным осложнениям при плохом лечении, и главная опасность заключается в высоком уровне сахара в крови. Когда уровень глюкозы в крови повышается до смертельного уровня, организм может начать издавать специфические запахи.

Диабет 2 типа можно выжить, если его тщательно контролировать, но каждую неделю это состояние вызывает инсульт, ампутацию и сердечный приступ. Большинство из этих осложнений возникают, когда уровень сахара в крови становится безудержным. По данным органов здравоохранения, эти изменения могут изменить дыхание человека, создавая три различных запаха.

Диабетический кетоацидоз — один из нескольких смертельных побочных эффектов диабета, характеризующийся высоким уровнем кетонов в крови и моче.

«Это серьезная проблема, которая может возникнуть у людей с диабетом, если в их организме начинает заканчиваться инсулин. Накопление кетонов в организме может стать «смертельным», если его не лечить быстро. Эта реакция происходит внутри печени, которая отвечает за переработку жира в топливо, известное как кетоны, которые закисляют кровь», - говорит семеный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.


Наиболее опасными аспектами этого состояния являются обезвоживание, дисбаланс калия и ацидоз, которые, скорее всего, приведут к летальному исходу.

Это состояние может вызывать три различных запаха, которые могут проявляться у человека.


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По словам врача, эти запахи могут включать:
  • Фруктовый запах изо рта
  • Дыхание с запахом фекалий из-за продолжительной рвоты или при кишечной непроходимости
  • Дыхание с запахом аммиака — у людей с хронической почечной недостаточностью
Эти запахи возникают, когда кетоны вырабатываются слишком быстро и накапливаются в крови, они могут быть токсичными. Эти кетоны покидают тело через дыхание и пот, что объясняет отчетливые запахи.


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