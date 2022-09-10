Диабет: 3 запаха тела, которые сигналят о высоком сахаре в крови - чрезвычайно опасно

«Это серьезная проблема, которая может возникнуть у людей с диабетом, если в их организме начинает заканчиваться инсулин. Накопление кетонов в организме может стать «смертельным», если его не лечить быстро. Эта реакция происходит внутри печени, которая отвечает за переработку жира в топливо, известное как кетоны, которые закисляют кровь», - говорит семеный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

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