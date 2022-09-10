Cмена погоды небезопасна для людей с проблемами сердца

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плохое самочувствие

При хронических проблемах с сердцем и сердечно-сосудистых заболеваниях смена погоды может негативно отражаться на самочувствии, вызывать неприятные симптомы обостряющихся патологий, предупредил врач.

В интервью кардиолога Рустема Османова прозвучало предупреждение о том, что погодные колебания могут быть небезопасными для людей с проблемами сосудов и сердца. В частности, резкое похолодание способствует ухудшениям у гипертоников, которые рискуют в такую погоду пострадать от скачков давления. В результате возможны головокружение, тошнота, слабость, нарушения сердечного ритма.

«Смена погоды у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями может сопровождаться тахикардией, аритмией и другими недугами», - добавил Османов в комментарии «Москве 24».

Также кардиолог проинформировал о потенциальной опасности резкого похолодания для тех, кто имеет ишемическую болезнь сердца.

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«Могут происходить приступы ангинозных болей в области сердца и за грудиной», - сказал Османов.

Медик уточнил, что при подобных приступах стенокардии могут наблюдаться дополнительно одышка, затрудненное дыхание.
Кардиолог посоветовал сердечникам с наступлением сезона холодов с особым вниманием следить за качеством питания и за уровнем своих физических нагрузок. По словам Османова, зависимость организма от погодных колебаний вполне поддается корректировке.

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Рустем Османов
Рустем Османов
Здоровье
врач-терапевт, врач-кардиолог
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Теги : болезни сердца, погода, Рустем Османов