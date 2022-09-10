Cмена погоды небезопасна для людей с проблемами сердца

«Смена погоды у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями может сопровождаться тахикардией, аритмией и другими недугами», - добавил Османов в комментарии «Москве 24».

«Могут происходить приступы ангинозных болей в области сердца и за грудиной», - сказал Османов.