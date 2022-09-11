Нутрициолог Строков: овсянка снижает уровень холестерина почти на 30% за недели

«Овес богат как растворимой, так и нерастворимой клетчаткой, которая необходима нашему организму для поддержания здоровья пищеварительной системы. Бета-глюкан растворимой клетчатки особенно важен для снижения уровня ЛПНП или «плохого холестерина» и предотвращения хронических заболеваний», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Помимо снижения уровня холестерина, клетчатка также обеспечивает чувство сытости и удовлетворения и, следовательно, способствует снижению веса», - добавляет врач.

«Исследования показали, что диета, богатая растворимой клетчаткой, может снизить уровень холестерина ЛПНП в среднем на 28,6 процента всего за четыре недели. Исследования также показывают , что потребление трех граммов бета-глюкана в день может снизить уровень холестерина ЛПНП на 15 процентов и общего холестерина почти на девять процентов за восемь недель».