Нутрициолог Строков: овсянка снижает уровень холестерина почти на 30% за недели

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Нутрициолог Строков: овсянка снижает уровень холестерина почти на 30% за недели


Если оставить высокий уровень холестерина без лечения, это может привести к ужасным последствиям, поэтому необходимо принять меры для борьбы с ним. Хорошей новостью является то, что один продукт может снизить уровень на 30 процентов в течение нескольких недель.


Высокий уровень холестерина может повысить риск серьезных проблем со здоровьем, от сердечных заболеваний до инсульта. Хотя не существует универсального подхода к снижению высокого уровня холестерина, эксперты утверждают, что овес может привести к его заметному снижению.

Популярный выбор завтрака, овес предлагает комфорт, а также питательные вещества первым делом с утра.


«Овес богат как растворимой, так и нерастворимой клетчаткой, которая необходима нашему организму для поддержания здоровья пищеварительной системы. Бета-глюкан растворимой клетчатки особенно важен для снижения уровня ЛПНП или «плохого холестерина» и предотвращения хронических заболеваний», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.


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Когда вы едите клетчатку овса, она образует гель, который связывается с богатыми холестерином желчными кислотами в вашем кишечнике. Это помогает ограничить количество холестерина, который всасывается из кишечника в кровь. Это означает, что ваша печень должна выводить больше холестерина из крови, чтобы производить больше желчи, что снижает уровень холестерина в крови.

«Помимо снижения уровня холестерина, клетчатка также обеспечивает чувство сытости и удовлетворения и, следовательно, способствует снижению веса», - добавляет врач.


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Более того, популярный завтрак может снизить уровень холестерина почти на 30 процентов.

«Исследования показали, что диета, богатая растворимой клетчаткой, может снизить уровень холестерина ЛПНП в среднем на 28,6 процента всего за четыре недели. Исследования также показывают , что потребление трех граммов бета-глюкана в день может снизить уровень холестерина ЛПНП на 15 процентов и общего холестерина почти на девять процентов за восемь недель».

Эксперт рекомендовал употреблять от 5 до 10 граммов растворимой клетчатки каждый день, так как это «идеальное количество для снижения уровня холестерина.


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