Врач Строков: овсянка с фруктами отлично подходит для снижения уровня холестерина

«Отличным диетическим средством для снижения уровня холестерина является потребление растворимой клетчатки, которая повышает уровень ЛПВП. По статистике, большинство из нас, взрослых, не достигают рекомендуемой нормы в 20-35 граммов клетчатки в день, что может способствовать высокому уровню холестерина, который есть у многих людей», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Отличный способ добавить больше растворимой клетчатки в свой рацион — есть овсяные хлопья для завтрака с фруктами или ягодами, которые дадут вам отличный заряд энергии первым делом с утра».