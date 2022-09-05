Врач Строков: овсянка с фруктами отлично подходит для снижения уровня холестерина
На уровень холестерина влияет ряд факторов, в том числе то, что вы едите. Избыток холестерина может быть потенциально опасным, поскольку он может вызвать закупорку кровеносных сосудов. Затем это может привести к серьезным заболеваниям, таким как сердечные приступы и инсульты.
Есть продукты, которые могут помочь снизить уровень холестерина в крови. Одним из таких диетических компонентов, который может сделать это, является растворимая клетчатка.
Наличие большего количества холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) помогает поглощать холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и доставлять его в печень, чтобы от него можно было избавиться.
«Отличным диетическим средством для снижения уровня холестерина является потребление растворимой клетчатки, которая повышает уровень ЛПВП. По статистике, большинство из нас, взрослых, не достигают рекомендуемой нормы в 20-35 граммов клетчатки в день, что может способствовать высокому уровню холестерина, который есть у многих людей», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Нутрициолог посоветовал есть особый завтрак, богатый растворимой клетчаткой.
Растворимая клетчатка, содержащаяся во многих фруктах и овощах, овсе, ячмене, цельном зерне и бобовых, способна связывать холестерин в пищеварительной системе и выводить его из организма до того, как он циркулирует по организму, вызывая проблемы.
«Отличный способ добавить больше растворимой клетчатки в свой рацион — есть овсяные хлопья для завтрака с фруктами или ягодами, которые дадут вам отличный заряд энергии первым делом с утра».
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