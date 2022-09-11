Названы симптомы преждевременного старения
Возникновение хронических болей, снижение мышечной массы названы медиками в числе симптомом, указывающих на преждевременное старение человеческого организма.
Семейный врач Том Митчелл и врач-диетолог Лиза Ричардс рассказали в интервью, что может указывать на преждевременное старение. Такими симптомами раннего дряхления, по словам специалистов, могут быть боли в теле, отеки, воспалительные явления.
«Если вы обнаружите воспаление, задержку жидкости, плохой сон и хронические боли, вы, скорее всего, стареете быстрее, чем следовало бы», - заметила диетолог Лиза Ричардс.
Эксперт подчеркнула, что данные признаки при отсутствии медицинских проблем обычно провоцируются нездоровым, несбалансированным питанием – избытком жира и «быстрых» углеводов.
«Выбирайте богатые антиоксидантами, цельными злаками и полезными жирами продукты – это улучшает работу кишечника и оздоровляет на клеточном уровне», - порекомендовали специалисты.
Другим симптомом быстрого старения является ослабление, утрата мышечной массы. Потерю мышц могут запускать гормональные процессы, а также естественное снижение выработки мышечных клеток, происходящее с возрастом. Но также на атрофию мышечной массы влияют вредные пищевые привычки, недостаток физических нагрузок. В свою очередь,
«регулярные физические упражнения, достаточное потребление белка могут помочь замедлить этот процесс».
Помимо прочего, старение проявляется в изменении состояния кожи – она становится более тонкой, теряет эластичность, на ее поверхности увеличивается количество морщин, пигментных пятен, шелушащихся участков. Отсутствие регулярного ухода, недостаточное употребление воды, злоупотребление углеводами, пренебрежение средствами защиты от солнца, курение усугубляют дерматологическое старение, предупредили врачи.
Ослабление костей, ухудшившееся состояние волос (их истончение, выпадение) тоже являются сигналами того, что человек стареет. Вдобавок, поддаваясь процессам старения, люди начинают все чаще испытывать бессонницу. На эти явления в большой степени влияет меняющееся производство гормонов.
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