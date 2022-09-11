Названы симптомы преждевременного старения

«Если вы обнаружите воспаление, задержку жидкости, плохой сон и хронические боли, вы, скорее всего, стареете быстрее, чем следовало бы», - заметила диетолог Лиза Ричардс.

«Выбирайте богатые антиоксидантами, цельными злаками и полезными жирами продукты – это улучшает работу кишечника и оздоровляет на клеточном уровне», - порекомендовали специалисты.

«регулярные физические упражнения, достаточное потребление белка могут помочь замедлить этот процесс».