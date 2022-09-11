Какими симптомами проявляется повышенный холестерин: терапевт Кондрахин

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плохое самочувствие

Из комментария врача-терапевта Андрея Кондрахина следует, что наличие у человека повышенного уровня холестерина узнается по его глазам.

В интервью врача, кардиолога и терапевта Андрея Кондрахина прозвучали пояснения о том, по каким симптомам можно определить, что содержание холестерина в крови является слишком высоким, нездоровым (в этом случае повышается риск возникновения болезней сердца и сосудов). Кондрахин заметил, что в случае данной проблемы на веках и в глазной радужке. Кроме того, в радужке возникают полукольца либо кольца. 

Также повышенный холестерин может приводить к появлению образований подкожных или накожных. 

Кроме того, Кондрахин назвал опасный симптом его избытка в крови.

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«Если его очень много, можно получить атеросклероз сосудов не только сердца, но и мозга, и других органов», - сказал специалист в комментарии Ura.ru.

Медик подчеркнул, что борьба с высоким холестерином не должна приводить к его чрезмерному снижению. Для организма вреден не только излишне высокая, но и слишком низкая концентрация этого липида – в определенном количестве холестерин нужен телу для осуществления ряда важнейших функций – например, производства гормонов.

Названы опаснейшие симптомы повышенного холестерина


Ранее портал MedikForum.ru писал о неочевидных признаках цирроза печени.
Андрей Кондрахин
Андрей Кондрахин
Здоровье
кардиолог, клинический фармаколог, терапевт
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