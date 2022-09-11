Сон на боку влияет на зубы, прикус и форму лица: стоматолог Ожерельев
В интервью стоматолога Николая Ожерельева прозвучали объяснения о том, в каком положении тела лучше спать, чтобы не навредить зубам, прикусу и форме лица.
Ожерельев рассказал, что поза тела во сне влияет на положение зубов, и уточнил, когда такое влияние может быть негативным.
«Привычка спать на животе или боку с открытым ртом вызывает давление на одну сторону лица, в результате чего челюсти отклоняются от своего нейтрального положения, травмируется жевательная система», - сказал стоматолог в комментарии Ura.ru.
Медик добавил, что если человек годами спит таким образом, то положение его зубов с большой вероятностью измениться, и это может повлечь изменение формы лица. Кроме того, Ожерельев назвал опасной для зубов манеру спать, подкладывая руку под лицо – в этом случае нагрузка на зубы становится неравномерной и начинает деформироваться прикус.
Также стоматолог указал на важность правильной подушки. Ожерельев заметил, что если человек спит без подушки, это тоже вредит прикусу. К тому же хорошо подобранная подушка обеспечивает здоровое положение шеи, головы и зубов во время сна.
«В состоянии покоя челюсти должны быть расслаблены: зубы не должны соприкасаться друг с другом или быть плотно сжатыми», - уточнил эксперт.
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