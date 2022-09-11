Сон на боку влияет на зубы, прикус и форму лица: стоматолог Ожерельев

«Привычка спать на животе или боку с открытым ртом вызывает давление на одну сторону лица, в результате чего челюсти отклоняются от своего нейтрального положения, травмируется жевательная система», - сказал стоматолог в комментарии Ura.ru.

«В состоянии покоя челюсти должны быть расслаблены: зубы не должны соприкасаться друг с другом или быть плотно сжатыми», - уточнил эксперт.