Эндокринолог назвала причины отеков по утрам

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массаж лица

Если по утрам после пробуждения вас беспокоят отеки, это может говорить о скрытых проблемах с щитовидной железой.

Однако подтвердить или опровергнуть диагноз можно только после обследования и сдачи анализов. Поставить точный диагноз на глаз не получится, отмечает врач-эндокринолог Зухра Павлова. Также она перечислила другие распространенные причины отечности по утрам.

«Если у человека отекает сначала лицо, возникают мешки под глазами, а потом отек как бы распространяется на все тело, то прежде всего проверяем почки. Отеки могут быть локализованными, например отеки ног. В этом случае тоже надо для начала посмотреть сердце и сердечно-сосудистую систему», — говорит эксперт.

С отечностью лица отлично справляется лимфодренажный массаж этой части тела, который можно делать самостоятельно.

Причиной отечности может стать и нехватка белковой пищи в рационе питания. Особенно часто с этой проблей сталкиваются те, кто любит сидеть на «голодных» диетах.

Дело в том, что при дефиците белка жидкая часть крови не задерживается в сосудах, а направляется в ткани, образуя отек.

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Довольно часто отеки встречаются при патологиях сосудов и сердца, появляются на фоне аллергии, перенесенных инфекций.

Эндокринолог назвала основные причины появления отеков


Звучит парадоксально, но отечность возникает и при нехватке жидкости в организме. Когда тело испытывает дефицит поступления воды извне, оно начинает накапливать воду с помощью отеков в межклеточном пространстве.
Зухра Павлова
Зухра Павлова
Здоровье
Врач-эндокринолог
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