Психокардиология: что происходит с сердцем из-за переживаний?
Исследования показывают, что психические заболевания, стресс, постоянное отслеживание новостей могут оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему.
Психокардиология изучает взаимосвязь между состоянием психики и здоровьем сердца – достаточно много исследований показывает, что работа сердечной мышцы бывает обусловлена особенностями психики и наоборот. Например, депрессия, согласно научным данным, увеличивает риск сердечного приступа почти так же, как курение.
Стресс в начале жизни. Детские печали могут стать причиной проблем с сердцем во взрослом возрасте. Немецкий ученый, профессор Фолькер Кельнер (реабилитационный центра Seehof в Берлине), рассказал в интервью, что травмирующие переживания, которые человек испытывает в начале жизни, детстве, повышают риск сердечных заболеваний, которые могут проявляться лишь десятилетия спустя.
Синдром разбитого сердца. Данное нарушение характеризуется сердечной недостаточностью, при которой снижается насосная способность органа. В некоторых случаях это приводит к инфаркту, повышает риск летального исхода. Синдром разбитого сердца тесно связан с сильными переживаниями из-за негативных, тяжелых событий, но иногда его могут провоцировать слишком интенсивные эмоции, возникающие при позитивных, казалось бы, обстоятельствах.
Самая большая проблема – постоянный стресс. Для сердца стресс становится разрушительный фактором, когда он оказывается хроническим, констатируют врачи Клиники психосоматической медицины при Университетском медицинском центре Геттингена. Реакции организма на стрессовые моменты жизни определяются вегетативной нервной системой, которая контролирует жизненно важные функции, включая сердцебиение. В условиях стресса наше сердце бьется быстрее, чтобы настроить организм на максимальную производительность. Такое постоянное возбуждение сердечно-сосудистой системы может содействовать повышению артериального давления, которое, в свою очередь, делает сосуды сердца склонными к повреждению – на этом фоне для человека возрастает риск сердечного приступа или сердечной недостаточности.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как просмотр футбола может влиять на сердце.
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