В каком возрасте может наступить климакс и как к нему подготовиться?

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женщина в возрасте

Многие женщины считают, что вместе с климаксом в их жизнь приходит старость. Так ли это на самом деле, рассказала гинеколог Татьяна Илюхина. 

С возрастом организм каждой женщины переживает определенные изменения. И это нормально. Появление морщинок, прибавка в весе, приливы… Что с этим делать? 

«Принять себя настоящую. У вас начался новый этап в жизни. Нужно лишь помочь своему организму адаптироваться и продолжать радоваться жизни!», — дает совет доктор. 

Каждая женщина индивидуальна, и общей схемы наступления и протекания климакса нет и быть не может. У кого-то этот процесс начинается в 47, а у кого-то в 55. И оба варианта — в пределах нормы.
 
Главное, что должна сделать женщина — помочь своему организму подготовиться к этому важному периоду, чтобы пережить его как можно легче. 

Одно из главных условий подготовки — правильное питание. Следите за тем, что кладете в рот. Здоровое питание поможет откорректировать вес. И это второе важное условие, которое нужно выполнить до наступления климакса. 

Желательно худеть именно до климакса, а не вовремя него, так как в период менопаузы жировая ткань вам пригодится для синтеза половых гормонов. А без них в климаксе никуда! 

Желательно в подготовительный период добавить физическую нагрузку, но не агрессивную, а умеренную.

Крайне важен в этот период сон. Впрочем он важен в любом возрасте. Во сне наш организм производит мелатонин — гормон, помогающий сохранить молодость. 

Чтобы избежать различных заболеваний, врач также рекомендует ежегодно проходить женщинам профилактические обследования.
Татьяна Илюхина
Татьяна Илюхина
Здоровье
Гинеколог
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Теги : Татьяна Илюхина, климакс, менопауза