В каком возрасте может наступить климакс и как к нему подготовиться?

«Принять себя настоящую. У вас начался новый этап в жизни. Нужно лишь помочь своему организму адаптироваться и продолжать радоваться жизни!», — дает совет доктор.

С возрастом организм каждой женщины переживает определенные изменения. И это нормально. Появление морщинок, прибавка в весе, приливы… Что с этим делать?Каждая женщина индивидуальна, и общей схемы наступления и протекания климакса нет и быть не может. У кого-то этот процесс начинается в 47, а у кого-то в 55. И оба варианта — в пределах нормы.Главное, что должна сделать женщина — помочь своему организму подготовиться к этому важному периоду, чтобы пережить его как можно легче.Одно из главных условий подготовки — правильное питание. Следите за тем, что кладете в рот. Здоровое питание поможет откорректировать вес. И это второе важное условие, которое нужно выполнить до наступления климакса.Желательно худеть именно до климакса, а не вовремя него, так как в период менопаузы жировая ткань вам пригодится для синтеза половых гормонов. А без них в климаксе никуда!Желательно в подготовительный период добавить физическую нагрузку, но не агрессивную, а умеренную.Крайне важен в этот период сон. Впрочем он важен в любом возрасте. Во сне наш организм производит мелатонин — гормон, помогающий сохранить молодость.Чтобы избежать различных заболеваний, врач также рекомендует ежегодно проходить женщинам профилактические обследования.