Сердечный приступ: большинство женщин до 50 лет испытывают боль в теле

«Если в какой-то момент достаточно еще молодая женщина упомянет о боли в груди, то даже если она возникает как часть других симптомов, инфаркт миокарда следует считать возможным, пока он не будет исключен», - цитирует журнал Medscape исследователей, представивших свои данные на конгрессе кардиологов.

Женщины возрастом до 50 лет – та категория пациенток, у которых обычно не подозревают инфаркт. Тем не менее, исследования свидетельствуют, что молодые женщины все чаще страдают от сердечных приступов без ясной причины – данные об этом были представлены на Конгрессе Европейского общества кардиологов.Ученые констатируют, что у женщин в возрасте до 50 лет могут возникать специфические причины инфаркта, связанные с гормональными изменениями или воспалительными профилями высокого риска. В частности, женщины с возрастом становятся более склонными к накоплению жира в мельчайших кровеносных сосудах сердца.Как же можно понять, что та или иная женина рискует пострадать от инфаркта? Ученые советуют обращать внимание на боль в области груди – данный симптом может оказаться предиктором сердечного приступа.По словам специалистов, нередко можно услышать мнение о том, что боль в груди как предупредительный признак болезни сердца чаще возникает у мужчин. Но их исследование особенностей сердечного приступа у женщин до 50 лет показало: типичное для инфаркта болевое ощущение в груди испытывают в его обстоятельствах свыше 91% женщин.В то же время медики подчеркивают: у представительниц женского пола при инфаркте могут наблюдаться симптомы, отличные от мужских, – в частности, у них могут возникать сильная слабость, усталость, головокружение, потливость, повышенное беспокойство.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими неблагоприятными сердечными симптомами может проявляться дефицит витамина В12.