Дефицит витамина B12 бьет по сердцу: когда обращаться к врачу?
У людей, которые живут с невыявленным дефицитом витамина B12, могут возникнуть проблемы с сердцем, предупреждают медики.
Витамин B12 используется организмом для создания эритроцитов – клеток крови, которые переносят по телу кислород. Недостаток этих клеток означает, что органы и ткани не могут получать нужное им количество кислорода. В конечном счете, это приведет к тому, что организм не сможет функционировать должным образом.
Сотрудники Школа медицины Джонса Хопкинса напомнили, что дефицит витамина В12 может привести к неблагоприятным изменениям в работе сердца. При этом может возникать дискомфортное чувство в груди.
«Учащенное сердцебиение может стать одним из признаков анемии, вызванной дефицитом витамина В12», - сообщили эксперты.
Также они навали другие симптомы, которые (как и слишком частое сердцебиение) могут сигнализировать о дефиците B12 и требуют обращения к врачу.
- Слабые мышцы.
- Онемение или покалывание в руках и ногах.
- Проблемы с ходьбой.
- Тошнота.
- Снижение аппетита.
- Потеря веса.
- Раздражительность.
- Недостаток энергии или быстрая утомляемость, усталость.
- Диарея.
- Распухший красный гладкий язык (глоссит).
По словам специалистов, восполнить необходимый уровень важного витамина в организме часто помогает употребление некоторых продуктов: к содержащим B12 относятся мясо, рыба, молоко, сыр, яйца.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как различаются симптомы сердечно-сосудистых болезней у женщин и мужчин.
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