Дефицит витамина B12 бьет по сердцу: когда обращаться к врачу?

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боль в груди

У людей, которые живут с невыявленным дефицитом витамина B12, могут возникнуть проблемы с сердцем, предупреждают медики.

Витамин B12 используется организмом для создания эритроцитов – клеток крови, которые переносят по телу кислород. Недостаток этих клеток означает, что органы и ткани не могут получать нужное им количество кислорода. В конечном счете, это приведет к тому, что организм не сможет функционировать должным образом.

Сотрудники Школа медицины Джонса Хопкинса напомнили, что дефицит витамина В12 может привести к неблагоприятным изменениям в работе сердца. При этом может возникать дискомфортное чувство в груди.

«Учащенное сердцебиение может стать одним из признаков анемии, вызванной дефицитом витамина В12», - сообщили эксперты.

Также они навали другие симптомы, которые (как и слишком частое сердцебиение) могут сигнализировать о дефиците B12 и требуют обращения к врачу.
  • Слабые мышцы.
  • Онемение или покалывание в руках и ногах.
  • Проблемы с ходьбой.
  • Тошнота.
  • Снижение аппетита.
  • Потеря веса.
  • Раздражительность.
  • Недостаток энергии или быстрая утомляемость, усталость.
  • Диарея.
  • Распухший красный гладкий язык (глоссит).
Наиболее эффективным способом выявить проблему дефицита В12 является анализ крови.

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По словам специалистов, восполнить необходимый уровень важного витамина в организме часто помогает употребление некоторых продуктов: к содержащим B12 относятся мясо, рыба, молоко, сыр, яйца.

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