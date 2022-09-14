Как справиться с нарушениями мочеиспускания при аритмии
К доктору Мартину Скарру обратилась женщина 78 лет, страдающая от мерцательной аритмии. Во время приступов у неё также возникает постоянная потребность в мочеиспускании, которая вызывает сильную неловкость.
Мерцательная аритмия - не так часто встречающаяся, но хорошо известная врачам и учёным патология в работе сердца, также называемая фибрилляцией предсердий. В здоровом сердце две верхние камеры сокращаются регулярно и согласованно, но при аритмии мышцы стенки предсердий иногда начинают как бы дрожать или мерцать, поэтому обе камеры сокращаются не скоординировано. К причинам мерцательной аритмии относят болезни сердца, гипертонию и повышенную активность щитовидной железы.
Но что же вызывает частые позывы к мочеиспусканию? В некоторых исследованиях говорится о повышенном уровне гормона мозговой натрийуретический пептид, который секретируется мышечными клетками в сердце, когда оно перекачивает необходимое количество крови. Этот гормон заставляет почки работать с перегрузкой и фильтровать больше жидкости, чем обычно. А подобное приводит к быстрому наполнению мочевого пузыря и, как следствие, более частым мочеиспусканиям.
К сожалению, каких-то быстрых и радикальных методов лечения этого расстройства не существует. И предложить что-то конкретное в данной ситуации я не смогу. Остаётся лишь порекомендовать вам ещё раз более тщательно поговорить с кардиологом, чтобы он представил все имеющиеся возможности конкретно в вашей ситуации. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Мартин Скарр
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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