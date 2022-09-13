Прорыв в лечении болезни Паркинсона: эти упражнения помогает помочь остановить симптомы

"Независимо от того, занимаетесь ли вы пилатесом дома или катаетесь на велосипеде на свежем воздухе, упражнения связаны с многочисленными преимуществами для здоровья. Исследование показало, что это простое действие также может помочь облегчить симптомы болезни Паркинсона. Гормон, высвобождаемый в кровь во время выносливости или аэробных упражнений, снижает уровень белка, связанного с заболеванием. Этот белок, известный как иризин, смог остановить проблемы с движением на животных моделях", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Хотя болезнь Паркинсона значительно снижает качество жизни по мере прогрессирования симптомов, текущие исследования показывают, что ваш риск можно изменить. Теперь новое исследование определило деятельность, которая может помочь остановить симптомы.Болезнь Паркинсона — это неврологическое двигательное расстройство, вызванное потерей дофамина. Этот гормон играет роль в отправке сообщений в ту часть мозга, которая контролирует движение и координацию. Хотя не совсем ясно, почему это происходит, исследования показывают, что есть определенные вмешательства, которые могут помочь.Упражнение, о котором идет речь, включает в себяРанее МедикФорум писал о том, какие болезни скрываются за повышенным аппетитом.