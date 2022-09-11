Какие болезни скрываются за повышенным аппетитом: врач Круглова

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повышенный аппетит

По данным врача-диетолога Натальи Кругловой, повышенный аппетит может сигнализировать о некоторых заболеваниях.

Врач заявила в интервью:

«Существуют заболевания, которые могут провоцировать повышенный аппетит». 

Круглова проинформировала, что за неадекватным чувством голода, могут скрываться патологии щитовидной железы. В частности, гипертиреоз, характеризуемый чрезмерной выработкой гормонов железы. При этом нарушении возрастает концентрация и тех гормонов, которые провоцируют избыточный аппетит.

Кроме того, неконтролируемый аппетит может оказаться признаком булимии – расстройства, при котором сигналы насыщения не доходят до нужных участков мозга.

Также повышенный голод  может одолевать человека при развитии проблем, связанных с увеличением сахара в крови, гипергликемией. В их случае могут происходить нарушения, в результате которых организм перестает адекватно использовать пищевые калории для выработки энергии и требует все больше пищи.

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«При диабете глюкоза из крови не может попасть в клетки – вследствие недостатка инсулина инсулинорезистентности – следовательно, организм не может преобразовывать пищу в энергию», - объяснила Круглова порталу «Доктор Питер».

Медик добавила, что содействовать появлению аномально сильного голода или аппетита также могут повышенная кислотность желудка или слишком низкое содержание сахара в крови (гипогликмеия).

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты дают более долгое чувство сытости:
Наталья Круглова
Наталья Круглова
Здоровье
врач-диетолог
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Теги : повышенный аппетит, причины нарушения, Наталья Круглова