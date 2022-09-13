«Зябкий» признак, что у вас может быть опоясывающий лишай — больше, чем просто сыпь

"Опоясывающий лишай вызывается вирусом ветряной оспы. У тех, кто переболел ветряной оспой, может развиться опоясывающий лишай. Во время выздоровления от ветрянки вирус проникает в вашу нервную систему и остается бездействующим в течение многих лет. Пациенты с опоясывающим лишаем могут испытывать озноб", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Жар

Головная боль

Расстройство желудка

«Чаще всего сыпь возникает в виде одной полосы вокруг левой или правой стороны тела. В других случаях сыпь возникает на одной стороне лица».

Потеря зрения

Пневмония

Проблемы со слухом

Воспаление головного мозга