«Зябкий» признак, что у вас может быть опоясывающий лишай — больше, чем просто сыпь

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«Зябкий» признак, что у вас может быть опоясывающий лишай — больше, чем просто сыпь


У людей, страдающих опоясывающим лишаем, может наблюдаться изменение температуры тела.


Большинство людей думают о сыпи, когда думают об опоясывающем лишае. Эта сыпь может стать красной и зудящей, а затем может превратиться в волдыри, которые покрываются струпьями. Тем не менее, есть целый ряд других симптомов, которые могут возникнуть.

"Опоясывающий лишай вызывается вирусом ветряной оспы. У тех, кто переболел ветряной оспой, может развиться опоясывающий лишай. Во время выздоровления от ветрянки вирус проникает в вашу нервную систему и остается бездействующим в течение многих лет. Пациенты с опоясывающим лишаем могут испытывать озноб", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.


Это один из нескольких признаков, которые могут сопровождать опоясывающий лишай, в том числе:
  • Жар
  • Головная боль
  • Расстройство желудка
До появления сыпи люди часто испытывают боль, зуд или покалывание в области, где она будет развиваться. Это может произойти за несколько дней до появления сыпи.

Опоясывающий лишай: признаки, которые отличают его от ветрянки


«Чаще всего сыпь возникает в виде одной полосы вокруг левой или правой стороны тела. В других случаях сыпь возникает на одной стороне лица».

Опоясывающий лишай на лице может поражать глаза и вызывать потерю зрения. В редких случаях (обычно у людей с ослабленной иммунной системой) сыпь может быть более распространена по всему телу и похожа на сыпь при ветряной оспе.


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Если не лечить, у некоторых пациентов с опоясывающим лишаем может остаться длительная нервная боль, называемая постгерпетической невралгией.

Это также может вызвать:
  • Потеря зрения
  • Пневмония
  • Проблемы со слухом
  • Воспаление головного мозга
В большинстве случаев опоясывающего лишая сыпь проходит сама по себе через четыре недели, однако, если они сохраняются, стоит обратиться к врачу.


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