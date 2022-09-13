«Зябкий» признак, что у вас может быть опоясывающий лишай — больше, чем просто сыпь
У людей, страдающих опоясывающим лишаем, может наблюдаться изменение температуры тела.
Большинство людей думают о сыпи, когда думают об опоясывающем лишае. Эта сыпь может стать красной и зудящей, а затем может превратиться в волдыри, которые покрываются струпьями. Тем не менее, есть целый ряд других симптомов, которые могут возникнуть.
"Опоясывающий лишай вызывается вирусом ветряной оспы. У тех, кто переболел ветряной оспой, может развиться опоясывающий лишай. Во время выздоровления от ветрянки вирус проникает в вашу нервную систему и остается бездействующим в течение многих лет. Пациенты с опоясывающим лишаем могут испытывать озноб", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Это один из нескольких признаков, которые могут сопровождать опоясывающий лишай, в том числе:
- Жар
- Головная боль
- Расстройство желудка
«Чаще всего сыпь возникает в виде одной полосы вокруг левой или правой стороны тела. В других случаях сыпь возникает на одной стороне лица».
Опоясывающий лишай на лице может поражать глаза и вызывать потерю зрения. В редких случаях (обычно у людей с ослабленной иммунной системой) сыпь может быть более распространена по всему телу и похожа на сыпь при ветряной оспе.
Если не лечить, у некоторых пациентов с опоясывающим лишаем может остаться длительная нервная боль, называемая постгерпетической невралгией.
Это также может вызвать:
- Потеря зрения
- Пневмония
- Проблемы со слухом
- Воспаление головного мозга
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