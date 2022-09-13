Употребление энергетического напитка перед тренировкой увеличивает риск тромбоза

"Последний тип может формироваться во время интенсивной тренировки после употребления напитка с кофеином. Кофеин является основой предтренировочных напитков, потому что он увеличивает энергию и концентрацию. Однако это может привести к нежелательным последствиям. Употребление кофеина увеличивает свертываемость крови во время сеансов напряженных упражнений, повышая риск образования тромбов", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Тромбы представляют собой гелеобразные сгустки крови, которые образуются в ответ на травму или порез. Сгустки крови также могут оказаться опасными, если они образуются без уважительной причины и не растворяются естественным путем.Коагуляция, также известная как свертывание, представляет собой процесс, при котором кровь превращается из жидкости в гель, образуя кровяной сгусток. Чтобы прийти к такому выводу, исследовательская группа провела две тренировки для 48 молодых мужчин со средним возрастом 23 года и нормальным индексом массы тела.Участникам исследования давали напиток — сначала плацебо, а затем напиток с кофеином — перед выполнением сложной тренировки на велотренажере. Затем у них взяли кровь.После употребления кофеина уровень коагуляции был значительно выше, что подвергало участников исследования повышенному риску таких состояний, как сердечный приступ, инсульт, тромбоз глубоких вен или легочная эмболия.Ранее МедикФорум писал о том, какие болезни скрываются за повышенным аппетитом.