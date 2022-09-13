Употребление энергетического напитка перед тренировкой увеличивает риск тромбоза
Было обнаружено, что предтренировочный напиток увеличивает свертываемость крови участников исследования. Насколько тревожно это открытие?
Тромбы представляют собой гелеобразные сгустки крови, которые образуются в ответ на травму или порез. Сгустки крови также могут оказаться опасными, если они образуются без уважительной причины и не растворяются естественным путем.
"Последний тип может формироваться во время интенсивной тренировки после употребления напитка с кофеином. Кофеин является основой предтренировочных напитков, потому что он увеличивает энергию и концентрацию. Однако это может привести к нежелательным последствиям. Употребление кофеина увеличивает свертываемость крови во время сеансов напряженных упражнений, повышая риск образования тромбов", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Коагуляция, также известная как свертывание, представляет собой процесс, при котором кровь превращается из жидкости в гель, образуя кровяной сгусток. Чтобы прийти к такому выводу, исследовательская группа провела две тренировки для 48 молодых мужчин со средним возрастом 23 года и нормальным индексом массы тела.
Участникам исследования давали напиток — сначала плацебо, а затем напиток с кофеином — перед выполнением сложной тренировки на велотренажере. Затем у них взяли кровь.
После употребления кофеина уровень коагуляции был значительно выше, что подвергало участников исследования повышенному риску таких состояний, как сердечный приступ, инсульт, тромбоз глубоких вен или легочная эмболия.
Ранее МедикФорум писал о том, какие болезни скрываются за повышенным аппетитом.
Оставить комментарий