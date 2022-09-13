«Выводит алкоголь»: генетик рассказала о пользе пота

0 Фото: https://unsplash.com/photos/mE6e5-5jLu8
пот

О том, почему после употребления алкоголя бывает полезно попотеть, рассказала генетик и биолог Ирина Мальцева.

В интервью Ирины Мальцевой прозвучало напоминание, что главное, чему служит пот, – это обеспечение терморегуляции тела в условиях повышенных нагрузок и Пот не содействует выведению токсинов из организма – по крайней мере, этому нет доказательств. Люди, которые с этой целью усиленно потеют с помощью разных мер, только лишний раз изнуряют себя, эффекта детоксикации это не дает.

Хотите родить здорового ребенка – обратитесь к генетику


«На некоторую детоксикацию могло бы указывать повышенное содержание токсинов в поте, однако там их не больше, чем в крови», - сообщила Мальцева в комментарии «Ленте.ру».

В то же время Мальцева проинформировала, что, благодаря потению из организма выводится алкоголь, и это снижает нагрузку на печень. Баня – при условии, что она не навредит здоровью в целом – вполне способна уменьшить похмелье.

Генетик развеял три популярных мифа о здоровом питании


Также генетик предупредила, что повышение потоотделения может происходить при развитии некоторых синдромов или даже заболеваний. Эксперт перечислила их:
  • менопауза, 
  • рак,
  • ожирение,
  • метаболические нарушения,
  • психические болезни.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях нельзя принимать витамины.
Читать MedikForum.ru в
Ведущая «Квартирного вопроса» Наталья Мальцева рассказала о раке
Синдром «уставших надпочечников»: что это такое?
Что делать, если укачивает в машине?
Теги : пот, полезные продукты, Ирина Мальцева