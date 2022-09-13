«Выводит алкоголь»: генетик рассказала о пользе пота
О том, почему после употребления алкоголя бывает полезно попотеть, рассказала генетик и биолог Ирина Мальцева.
В интервью Ирины Мальцевой прозвучало напоминание, что главное, чему служит пот, – это обеспечение терморегуляции тела в условиях повышенных нагрузок и Пот не содействует выведению токсинов из организма – по крайней мере, этому нет доказательств. Люди, которые с этой целью усиленно потеют с помощью разных мер, только лишний раз изнуряют себя, эффекта детоксикации это не дает.
«На некоторую детоксикацию могло бы указывать повышенное содержание токсинов в поте, однако там их не больше, чем в крови», - сообщила Мальцева в комментарии «Ленте.ру».
В то же время Мальцева проинформировала, что, благодаря потению из организма выводится алкоголь, и это снижает нагрузку на печень. Баня – при условии, что она не навредит здоровью в целом – вполне способна уменьшить похмелье.
Также генетик предупредила, что повышение потоотделения может происходить при развитии некоторых синдромов или даже заболеваний. Эксперт перечислила их:
- менопауза,
- рак,
- ожирение,
- метаболические нарушения,
- психические болезни.
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