В каких случаях нельзя принимать витамины: врач Бережная

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витамины

В интервью врача-гастроэнтеролога Ирины Бережной прозвучали рекомендации о том, когда не следует принимать витамины.

Прием витаминов осенью традиционно возрастает, и сами медики в том числе советуют употреблять по крайней мере некоторые из них (например, витамин D).

«Лучше всего перед покупкой препарата проконсультироваться с врачом. В случае, если вы выбираете витамины самостоятельно, важно помнить противопоказания для их приема», - поделилась советом Ирина Бережная в разговоре.

Медик отметила, что принимать витамины небезопасно при некоторых заболеваниях, которые могут обостриться из-за такого приема. В частности, нельзя употреблять их при обостренных процессах, связанных с бактериальной инфекцией. По словам Бережной, бактерии могут использовать витамины для поддержки собственной жизнедеятельности.

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«Соответственно, сначала мы лечим процесс, а потом принимаем курсы витаминов».

Бережная уточнила, что их прием противопоказан при остром воспалении в ЖКТ, активных язвенных процессах. Если у человека с хроническими нарушениями нет обостренных состояний, врач может назначить ему витамины.

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«Если люди болеют долго, у них хронические процессы, то, как правило, такие пациенты находятся в дефицитных состояниях, и им нужна коррекция», - дополнила эксперт.

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Ирина Бережная
Ирина Бережная
Здоровье
врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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