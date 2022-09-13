В каких случаях нельзя принимать витамины: врач Бережная
В интервью врача-гастроэнтеролога Ирины Бережной прозвучали рекомендации о том, когда не следует принимать витамины.
Прием витаминов осенью традиционно возрастает, и сами медики в том числе советуют употреблять по крайней мере некоторые из них (например, витамин D).
«Лучше всего перед покупкой препарата проконсультироваться с врачом. В случае, если вы выбираете витамины самостоятельно, важно помнить противопоказания для их приема», - поделилась советом Ирина Бережная в разговоре.
Медик отметила, что принимать витамины небезопасно при некоторых заболеваниях, которые могут обостриться из-за такого приема. В частности, нельзя употреблять их при обостренных процессах, связанных с бактериальной инфекцией. По словам Бережной, бактерии могут использовать витамины для поддержки собственной жизнедеятельности.
«Соответственно, сначала мы лечим процесс, а потом принимаем курсы витаминов».
Бережная уточнила, что их прием противопоказан при остром воспалении в ЖКТ, активных язвенных процессах. Если у человека с хроническими нарушениями нет обостренных состояний, врач может назначить ему витамины.
«Если люди болеют долго, у них хронические процессы, то, как правило, такие пациенты находятся в дефицитных состояниях, и им нужна коррекция», - дополнила эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда следует принимать лекарства от давления: утром или вечером.
Ирина Бережная
Здоровье
врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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