В каких случаях нельзя принимать витамины: врач Бережная

«Лучше всего перед покупкой препарата проконсультироваться с врачом. В случае, если вы выбираете витамины самостоятельно, важно помнить противопоказания для их приема», - поделилась советом Ирина Бережная в разговоре.

«Соответственно, сначала мы лечим процесс, а потом принимаем курсы витаминов».

«Если люди болеют долго, у них хронические процессы, то, как правило, такие пациенты находятся в дефицитных состояниях, и им нужна коррекция», - дополнила эксперт.