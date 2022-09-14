Кому и в каких количествах нужен йод?

«Органический йод из водорослей, корней родиолы, экстракта фукуса, йодид калия или йодид натрия — это те формы, которые встречаются в бадах», — говорит эксперт.

Йод — жизненно необходимый элемент для нашей щитовидки. Он нужен нам в любом возрасте, но особенно нуждаются в нем подростки в период полового созревания.Специалисты рекомендуют принимать йод в паре с селеном — это еще один элемент, без которого невозможна полноценная работа щитовидной железы. Особенно важно соблюдать это условие при наличии АИТ.Кофакторами для лучшего усвоения йода также являются железо, цинк, витамины А, Д, С, Е, В2, В6.Примерно 80% всех имеющихся запасов йода в нашем организме содержатся в щитовидке. Поэтому при нехватке йода страдает в первую очередь она.Однако щитовидка также может страдать от дефицита железа, поэтому часто нехватку йода путают с железодефицитной анемией.В сутки наш организм расходует примерно 150-200 мкг йода. Мы получаем этот элемент не только с биодобавками, но и с едой, поэтому безопасной дозой для дополнительного приема принято считать до 300 мкг.Если вы хотите снабжать свой организм йодом с помощью продуктов питания, то добавьте в рацион рыбу и морепродукты, зерновые. Также йод содержится в листьях салата.Что касается фруктов и овощей, здесь все зависит от состава почвы, на которой они выращивались.