Как коллаген влияет на нашу кожу?

«С 27 лет выработка коллагена в коже значительно снижается. Это не предотвратить, но замедлить вполне реально, важно вовремя начать. Благодаря искусственно введённому коллагену можно восстановить структуру кожи», — говорит эксперт.

Природа так устроила, что примерно к 28 годам синтез коллагена в нашем организме естественным образом сокращается. Конечно, не сразу, а постепенно, но со временем эффект этого снижения даст о себе знать.Поэтому, если после 30 лет вы хотите сохранить и продлить молодость кожи, важно начинать прием коллагена вовремя, чтобы успеть восполнить дефициты.Коллаген способен предотвратить появление морщин и заломов на коже, сохранить ее упругость и эластичность, уменьшить пигментацию, сделать менее заметными поры, также коллаген оказывает лифтинг-эффект.Также специалисты отмечают положительный эффект от приема препаратов коллагена у пациентов с постакне, рубцами и растяжками на коже.⠀Для более выраженного и быстрого эффекта современная медицина предлагает введение препаратов коллагена непосредственно в кожные покровы. Однако для этого необходима детальная консультация дерматолога-косметолога. Введение коллагена также часто сочетают с аппаратными косметологическими методиками.