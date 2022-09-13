Помощь при отравлении грибами: врач назвала две ошибки

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По словам врача Ольги Молчановой, при подозрение на отравление грибами важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

В интервью Молчановой были названы две ключевые ошибки, которые совершаются в попытках помочь человеку, у которого возникли симптомы интоксикации после употребления грибов.

«Отравление грибами смертельно опасно, поэтому вместо самолечения следует сразу обратиться в скорую помощь», - подчеркнула эксперт в беседе с Лайфом.

В такой ситуации одной из опасных для жизни ошибок, по словам Молчановой, может стать употребление лекарств. Специалистка постулировала: принимать лекарственные средства в этом случае без рекомендации медицинского работника нельзя.

Типичные ошибки во время помощи при отравлении


«Препараты без рекомендации врача пить не нужно, этим лишь можно усугубить ситуацию», - сказала Ольга Молчанова.

Она добавила, что при любом отравлении будет полезным выпить большое количество воды, помогающее спровоцировать рвоту, с которой организм покинет часть токсинов. Если человек ест, то это ошибка, способная привести к ухудшению без того неблагополучного состояния.

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