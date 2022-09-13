Помощь при отравлении грибами: врач назвала две ошибки

«Отравление грибами смертельно опасно, поэтому вместо самолечения следует сразу обратиться в скорую помощь», - подчеркнула эксперт в беседе с Лайфом.

«Препараты без рекомендации врача пить не нужно, этим лишь можно усугубить ситуацию», - сказала Ольга Молчанова.