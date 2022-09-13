Помощь при отравлении грибами: врач назвала две ошибки
По словам врача Ольги Молчановой, при подозрение на отравление грибами важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.
В интервью Молчановой были названы две ключевые ошибки, которые совершаются в попытках помочь человеку, у которого возникли симптомы интоксикации после употребления грибов.
«Отравление грибами смертельно опасно, поэтому вместо самолечения следует сразу обратиться в скорую помощь», - подчеркнула эксперт в беседе с Лайфом.
В такой ситуации одной из опасных для жизни ошибок, по словам Молчановой, может стать употребление лекарств. Специалистка постулировала: принимать лекарственные средства в этом случае без рекомендации медицинского работника нельзя.
«Препараты без рекомендации врача пить не нужно, этим лишь можно усугубить ситуацию», - сказала Ольга Молчанова.
Она добавила, что при любом отравлении будет полезным выпить большое количество воды, помогающее спровоцировать рвоту, с которой организм покинет часть токсинов. Если человек ест, то это ошибка, способная привести к ухудшению без того неблагополучного состояния.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетологом Гинзбургом были названы самые вредные продукты в питании россиян.
Оставить комментарий