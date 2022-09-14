Гинеколог перечислил основные правила интимной гигиены

«Зачем нужна правильная интимная гигиена? Чтобы мягко очищать эту область и препятствовать распространению возможной инфекции. Особенно если вы занимаетесь спортом или живете в жарком климате!», — говорит врач-гинеколог Камиль Бахтияров.

Дело в том, что такие агрессивные средства, как мыло и другие щелочные препараты, пересушивают слизистую оболочку, тем самым создавая благоприятную среду для роста патогенной среды. Хотели, чтобы было как можно чище, а в итоге получили обратный эффект…Важный момент — не стоит переусердствовать с интимной гигиеной. Моем только половые губы и зону вокруг! Пробираться внутрь, тем более с агрессивными моющими средствами, не нужно. Таким стремлением к стерильности вы сделаете только хуже.Что же использовать, если не обычное мыло или гель для душа? Гинеколог рекомендует подбирать для этих целей все-таки специальные средства, предназначенные именно для интимной гигиены.Их уровень ph уже подобран таким образом, что они не должны пересушивать слизистые оболочки и нежную кожу интимной зоны. Кроме того, такие средства, как правило, имеют антибактериальный и противовоспалительный эффект.Старайтесь выбирать максимально простой ингредиентный состав без отдушек и красителей. Это поможет избежать аллергических реакций.Важно: правила интимной гигиены нужно соблюдать не только взрослым членам семьи, но и подросткам, особенно в период полового созревания.