Магний для нервов: когда его лучше принимать?
Доктор Ксения Машкина рассказала об основных принципах, которые нужно соблюдать при приеме магния, чтобы получить от него максимальную пользу.
Это один из тех препаратов, которые можно принимать когда угодно — в любое время суток. Но есть некоторые особенности. Так, утром препараты магния принимают, чтобы восполнить дефицит этого элемента в организме, а вечером — для воздействия на нервную систему и улучшения качества сна.
«Магний можно принимать натощак. Он не является элементом (например, как цинк), который раздражает слизистую оболочку. Магний не обладает этими свойствами», — отмечает эксперт.
Но здесь важно учитывать, в какой именно форме вы принимаете магний. Например, магний малат может вызывать небольшое жжение в желудке.
Натощак магний всасывается лучше. Но можно принимать его и с едой или после еды. Эффективность препарата от этого не уменьшится. В этом смысле магний — универсальный микроэлемент.
Запивать магний лучше водой. Это единственное правило, которому нужно четко следовать. Вода — оптимальный «растворитель» для магния любой формы. Не кофе, не чай — только вода.
Поддерживающая суточная доза магния для взрослого человека — 400 мг. Форму магния, которая подойдет лично вам, лучше всего подбирать со специалистом, который учтет все особенности вашего состояния здоровья и поможет выбрать оптимальную форму.
Ксения Машкина
Здоровье
Врач-терапевт, натуропат
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