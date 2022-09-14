Магний для нервов: когда его лучше принимать?

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магний в таблетках

Доктор Ксения Машкина рассказала об основных принципах, которые нужно соблюдать при приеме магния, чтобы получить от него максимальную пользу.

Это один из тех препаратов, которые можно принимать когда угодно — в любое время суток. Но есть некоторые особенности. Так, утром препараты магния принимают, чтобы восполнить дефицит этого элемента в организме, а вечером — для воздействия на нервную систему и улучшения качества сна.

«Магний можно принимать натощак. Он не является элементом (например, как цинк), который раздражает слизистую оболочку. Магний не обладает этими свойствами», — отмечает эксперт.
 
Но здесь важно учитывать, в какой именно форме вы принимаете магний. Например, магний малат может вызывать небольшое жжение в желудке.

Натощак магний всасывается лучше. Но можно принимать его и с едой или после еды. Эффективность препарата от этого не уменьшится. В этом смысле магний — универсальный микроэлемент.

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Запивать магний лучше водой. Это единственное правило, которому нужно четко следовать. Вода — оптимальный «растворитель» для магния любой формы. Не кофе, не чай — только вода.

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Поддерживающая суточная доза магния для взрослого человека — 400 мг. Форму магния, которая подойдет лично вам, лучше всего подбирать со специалистом, который учтет все особенности вашего состояния здоровья и поможет выбрать оптимальную форму.
Ксения Машкина
Ксения Машкина
Здоровье
Врач-терапевт, натуропат
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