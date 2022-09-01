Невролог назвал препарат, который обязательно принимать всем

«Если бы меня спросили, какую одну рекомендацию я бы дал всем неврологическим пациентам, я бы ответил: принимайте магний! И также давайте его своим детям», — говорит эксперт.

Без магния невозможно иметь стабильную нервную систему и стрессовую устойчивость.Принимать магний — это универсальная рекомендация, которая подходит всем, независимо от того, что вас беспокоит. Тревога, усталость, нарушение сна, головные боли, шаткость… Магний — это основа стабильной нервной системы.Сегодня почти все население поголовно испытывает дефицит магния. С едой нехватку магния восполнить невозможно. Магний участвует в более чем 300 различных процессах. Он нужен для того, чтобы снять спазм сосудов, для сердца, печени, надпочечников.Десять минут стресса вымывают суточную норму магния. Поэтому принимать магний нужно постоянно. Пропив магний на протяжении одного месяца, восполнить дефицит не получится.Анализ крови на магний не информативен, поэтому не тратьте деньги понапрасну. Магний просто нужно принимать. Передозировка по магнию невозможна. Излишки быстро выводятся через кишечник.Какие формы магния лучше выбрать, а от каких стоит отказаться? Форма, которую лучше избегать, — оксид магния, он усваивается крайне плохо.Формы с витамином В6 противопоказаны тем, в у кого есть проблема с ЖКТ. Витамин В6 может только подкормить патогенную микрофлору.Универсальная форма — магния цитрат. Особенно хороша она для тех, у кого есть склонность к запорам.Тем, у кого есть проблемы с кишечником, также подойдет глицинат магния, таурат и оратат магния. Суточная дозировка — 400 мг.Если от приема магния вам стало плохо, меняйте форму или уменьшайте дозировку. Но лучше всего перед началом приема согласовать ее с врачом.