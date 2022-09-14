Сердечный приступ: ежедневная частота посещения туалета сигналит о риске

«Склонность к запору является одним из рисков сердечно-сосудистых заболеваний, и пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями часто страдают им».

Сердечный приступ является внезапным и шокирующим событием, которое часто случается совершенно неожиданно. Тем не менее, исследователи говорят, что при внимательном наблюдении можно заранее определить, что человеку грозит инфаркт. В частности, таким предиктором сердечной катастрофы они считают деятельность кишечника.Мнение ученых таково: «ежедневные движения кишечника» могут быть показателем повышенного риска ишемической болезни сердца (ИБС) и сердечного приступа.Ишемическая болезнь сердца развивается, когда кровоснабжение сердца блокируется или прерывается из-за накопления жировых веществ в коронарных артериях. Зачастую ИБС это предвестник будущего инфарктаИсследователи изучили связь частоты дефекации с основными сосудистыми и несосудистыми заболеваниями вне пищеварительной системы, сообщает издание Express. Ими использовались данные из China Kadoorie Biobank – 487 198 человек возрастом от 30 до 79 лет без рака, болезней сердца или инсульта, которые наблюдались в среднем в течение 10 лет.Специалисты установили: люди, посещавшие туалет с частотой более одного раза в день, имели более высокий риск ишемической болезни сердца по сравнению с контрольной группой (только один раз в день). Аналогичная связь наблюдалась и в отношении таких патологий как сердечная недостаточность, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), сахарный диабет 2 типа и хроническая болезнь почек.В свою очередь, самая низкая частота посещения туалета (меньше трех раз в неделю) тоже является неблагоприятным симптомом – в этом случае повышаются риски ишемической болезни сердца, крупных коронарных событий, ишемического инсульта, почечных поражений:Исследователи полагают, что частота дефекации у пациентов должна рассматриваться врачами как отдельный фактор риска сосудистых заболеваний.Также было установлено, что людям с сердечной недостаточностью бывают свойственны проблемы с недержанием мочи, такие как ургентность и императивное недержание мочи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы признаки плохой циркуляции крови в организме.