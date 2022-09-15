Модные продукты, от которых не стоит ждать эффекта похудения

«Спирулина. Я искренне не понимаю, какую такую пользу люди ищут в спирулине, мешая с ней смузи и насильно ее в себя впихивая. Да, она богата белком и витаминами, но всем тем же богата гречка, бобовые, рыба и морепродукты. Польза спирулины очень утрирована», — говорит эксперт.

Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова проанализировала некоторые продукты из модного списка и высказала свое мнение.Еще один модный продукт — матча. Многим она по вкусу. Пейте на здоровье, если нравится. Но вот похудеть она вам вряд ли поможет. Есть ли смысл заменять матчей кофе? Здесь все зависит от предпочтений, поскольку кофеин (пусть и в разных количествах) содержится и там, и там.Ягоды годжи. Некоторые готовы потратить на них едва ли не весь семейный бюджет ради желаемого эффекта. Увы, на деле худеть они не помогают. Кроме того, витаминов и полезных микроэлементов в них не больше, чем в обычном яблоке.Семена чиа — куда только их не предлагают добавлять! Добавляйте, они полезны — в них много омега-3. Но худеть, поедая семена чиа, не получится. Более дешевой альтернативой этого продукта являются самые обычные семена льна.Многие напрочь отказываются от сахара в пользу сахарозаменителей в надежде наладить углеводный обмен и в итоге сбросить вес. Эксперт рекомендует переходить на подсластители только тем, у кого диагностирован сахарный диабет.Остальным нужно пересматривать свои пищевые привычки в пользу более здорового пищевого поведения. Сахар есть можно, но умеренно.