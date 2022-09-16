Педиатр рассказала, чем лучше всего промывать нос ребенку

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насморк

Сопли и заложенность носа — проблема, с которой осенью сталкиваются почти все родители и дети. Педиатр-неонатолог Анна Волик рассказала, какие растворы лучше всего выбирать для промывания носа и можно ли готовить их самостоятельно.

Чаще всего для промывания носа используют солевой раствор. Он считается наиболее эффективным средством при заложенности носа.

«Слизистая носовой полости задерживает и нейтрализует микробы, которые мы вдыхаем с воздухом. Во время ОРВИ количество патогенов возрастает в разы, и важно вовремя удалять их из полости носа», — говорит эксперт.

В отличие от взрослых малыши не могут самостоятельно высморкаться. Поэтому чтобы убрать пыль и микробы со слизистых, необходимо промывание. Промывать нос ребенку можно с рождения. Используют для этого солевые растворы.

Некоторые родители предпочитают готовить их самостоятельно. Педиатр это делать не рекомендует из-за того, что на глаз сложно соблюсти пропорции. Кроме того, в домашних условиях невозможно обеспечить стерильность.

Купить солевой раствор можно в любой аптеке. Существует несколько разновидностей: гипотонический, изотонический и гипертонический. Разновидность зависит от состава и от процента содержания солей.

В изотонических растворах содержание солей максимально близко к содержанию их в организме. Такие растворы необходимы подходят для лечения легких форм ОРВИ и простуд.

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Наибольший процент содержания солей в гипертонических растворах, в них максимальная концентрация солей. Такой раствор хорош для снятия отека, облегчения дыхания.⠀Имеет бактерицидный эффект.

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В целях профилактики применять солевые растворы можно раз в день, при лечении заболевания — по мере необходимости.
Анна Волик
Анна Волик
Здоровье
Педиатр, неонатолог
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Теги : Анна Волик, промывание носа, солевой раствор