Когда капли для носа начинают вредить сердцу: врач Мальченко

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капли для носа

Использование капель для носа, к которым обычно прибегают в лечении насморка может негативно сказываться на состоянии сердца, – напомнила ЛОР-врач Ольга Мальченко.

Медик рассказала в интервью, когда назальные капли от насморка начинают вредить сосудам и сердцу. Мальченко заметила, что это моет произойти в случае длительного использования данных средств.

«Использование сосудосуживающих средств от насморка больше семи дней может привести к зависимости от препарата, а также к проблемам с сердцем», - сказала Ольга Мальченко Ura.ru.

Врач-отоларинголог объяснила, что действие таких капель распространяется на адреналовые рецепторы, которые располагаются по организму  – это делает чувствительными к ним и сосуды. Таким образом капли действуют на головной мозг, сердце.

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«Кроме того, зависимость от капель может стать причиной гипертонии и инсульта, если у человека есть к этому недугу предрасположенность», - предостерегла эксперт.

Мальченко дополнила: у людей, часто использующих препараты от насморка, также увеличивается риск появления варикоза.

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«Капли воздействует на сосудистую стенку через адреналин, он вызывает сокращение мышечной оболочки сосудов», - проинформировала ЛОР-врач.

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Ольга Мальченко
Ольга Мальченко
Здоровье
врач-отоларинголог, отоневролог
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