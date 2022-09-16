Когда капли для носа начинают вредить сердцу: врач Мальченко

«Использование сосудосуживающих средств от насморка больше семи дней может привести к зависимости от препарата, а также к проблемам с сердцем», - сказала Ольга Мальченко Ura.ru.

«Кроме того, зависимость от капель может стать причиной гипертонии и инсульта, если у человека есть к этому недугу предрасположенность», - предостерегла эксперт.

«Капли воздействует на сосудистую стенку через адреналин, он вызывает сокращение мышечной оболочки сосудов», - проинформировала ЛОР-врач.