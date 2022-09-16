Морепродукты оказывают «опухолевое» воздействие — основной фактор риска рака толстой кишки
Некоторые виды рыбы с большей вероятностью, чем другие, сохраняют токсичные соединения, содержащиеся в морских водорослях, после приема внутрь. Они могут иметь эффекты, способствующие развитию опухолей, которые могут быть связаны с рядом желудочно-кишечных осложнений, включая рак.
Рак вызывается мутациями в клетках ДНК, которые выходят из-под контроля и в конечном итоге перерастают в опухоли. При отсутствии лечения заболевание может продолжать проникать в ткани организма до тех пор, пока оно не станет неизлечимым. Несколько пищевых источников, включая моллюсков, были признаны значительными факторами риска заболевания.
В отчете содержится предупреждение о том, что определенные токсины, вызывающие желудочно-кишечные заболевания, могут впоследствии привести к развитию рака пищеварительного тракта.
«Иногда морепродукты накапливают токсины диарейного отравления моллюсками (DSP), что свидетельствует о желудочно-кишечном заболевании», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Биотин — это тип встречающихся в природе микроскопических водорослей, поедаемых моллюсками. После употребления ракообразные сохраняют токсин.
Люди могут быстро заболеть от употребления в пищу моллюсков, зараженных ДПС. В течение от 30 минут до нескольких часов у человека могут появиться диарея, тошнота, рвота и боль в животе, на восстановление которых может уйти три дня.
«Токсины ДПС являются "промоутерами" опухоли, которые могут увеличить риск колоректального рака. Нынешнее регулирование уровня токсинов ДПС в мясе моллюсков сосредоточено только на уменьшении желудочно-кишечных симптомов. К сожалению, легального уровня токсинов ДПС в моллюсках достаточно, чтобы увеличить риск колоректального рака», - объясняет врач.
ДПС возникает при употреблении моллюсков:
- Моллюски
- Гребешки
- Устрицы
Ранее МедикФорум писал о том, как лечить герпес.
Оставить комментарий