Морепродукты оказывают «опухолевое» воздействие — основной фактор риска рака толстой кишки

«Иногда морепродукты накапливают токсины диарейного отравления моллюсками (DSP), что свидетельствует о желудочно-кишечном заболевании», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Токсины ДПС являются "промоутерами" опухоли, которые могут увеличить риск колоректального рака. Нынешнее регулирование уровня токсинов ДПС в мясе моллюсков сосредоточено только на уменьшении желудочно-кишечных симптомов. К сожалению, легального уровня токсинов ДПС в моллюсках достаточно, чтобы увеличить риск колоректального рака», - объясняет врач.

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