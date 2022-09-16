Фруктовый сок может оказывать «опасное» влияние на людей, принимающих статины
Некоторые виды фруктовых соков содержат соединения, которые мешают статинам выполнять свою работу. Врач дает важные советы тем, кто принимает статины, и у них возникает соблазн совмещать их.
Статины могут помочь предотвратить угрозу сердечных заболеваний, уменьшая выработку холестерина в печени. Препараты, снижающие уровень холестерина, несомненно, спасли миллионы жизней, но их действие не совсем безобидно. Статины плохо сочетаются с грейпфрутовым соком. Смешивание двух может быть опасным.
«Определенные классы лекарств, в первую очередь статины, метаболизируются (расщепляются) в кишечнике с помощью фермента CYP3A, который обычно снижает количество лекарства, попадающего в кровоток. Грейпфрутовый сок содержит соединения, называемые фуранокумаринами, которые мешают CYP3A выполнять свою работу. В результате поглощается больше препарата, что делает его более мощным, чем предполагалось, а в некоторых случаях даже токсичным», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Стоит отметить, что не на все статины грейпфрутовый сок влияет одинаково, поэтому любители грейпфрутов могут захотеть перейти на статины, которые менее подвержены влиянию.
Грейпфрутовый сок оказывает наибольшее влияние на следующие статины:
- Аторвастатин
- Ловастатин
- Симвастатин
В настоящее время медицинские работники советуют безопасно пить грейпфрутовый сок и есть грейпфрут, если вы принимаете другие виды статинов. Если вы не можете переключиться, эксперты говорят, что, вероятно, можно насладиться маленьким стаканом.
«В исследованиях, показывающих опасные эффекты, использовалось огромное количество фуранокумаринов, количество которых содержится в литре или более сока. Более того, употребление половины грейпфрута даже менее рискованно, чем употребление грейпфрутового сока, поскольку для приготовления одного стакана сока требуется несколько фруктов».
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