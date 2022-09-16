Фруктовый сок может оказывать «опасное» влияние на людей, принимающих статины





«Определенные классы лекарств, в первую очередь статины, метаболизируются (расщепляются) в кишечнике с помощью фермента CYP3A, который обычно снижает количество лекарства, попадающего в кровоток. Грейпфрутовый сок содержит соединения, называемые фуранокумаринами, которые мешают CYP3A выполнять свою работу. В результате поглощается больше препарата, что делает его более мощным, чем предполагалось, а в некоторых случаях даже токсичным», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Аторвастатин

Ловастатин

Симвастатин

«В исследованиях, показывающих опасные эффекты, использовалось огромное количество фуранокумаринов, количество которых содержится в литре или более сока. Более того, употребление половины грейпфрута даже менее рискованно, чем употребление грейпфрутового сока, поскольку для приготовления одного стакана сока требуется несколько фруктов».