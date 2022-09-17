Низкий ферритин: что делать?

«Низкий ферритин при нормальном гемоглобине говорит о латентном дефиците железа. Проще говоря, в запасах оно заканчивается потихоньку, но в крови его достаточно. Наша с вами цель эти запасы восполнить», — говорит доктор.

Эксперт отмечает, что показатели ферритина могут быть ниже нормы даже при нормальном уровне гемоглобина. Именно поэтому анализ ферритина более показательный.Факторов, которые влияют на снижение ферритина, много. Это и менструации у женщин, роды, грудное вскармливание, дефицит мяса в рационе, чрезмерные физические нагрузки…Что делать, если обнаружен дефицит железа? Начать его пить. Также нужно обязательно насытить свое ежедневное меню продуктами, богатыми железом. Это в основном продукты животного происхождения (говядина, печень), орехи, бобовые.Богат железом шпинат. Также нужно добавить в рацион источники витамина С, поскольку он является кофактором железа и способствует его лучшему усвоению.Если вы решили пополнять запасы железа не с помощью продуктов питания, а посредством биодобавок и лекарственных препаратов, перед применением обязательно проконсультируйтесь с врачом, который подберет нужный именно вам препарат и назначит дозировку.Пить вслепую бады с популярных сайтов эксперт не рекомендует! Достоверно неизвестно, сколько в них содержится железа на самом деле.