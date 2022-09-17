Низкий ферритин: что делать?
Врач диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала, как повысить показатели ферритина и почему вообще возникает дефицит железа.
Эксперт отмечает, что показатели ферритина могут быть ниже нормы даже при нормальном уровне гемоглобина. Именно поэтому анализ ферритина более показательный.
«Низкий ферритин при нормальном гемоглобине говорит о латентном дефиците железа. Проще говоря, в запасах оно заканчивается потихоньку, но в крови его достаточно. Наша с вами цель эти запасы восполнить», — говорит доктор.
Факторов, которые влияют на снижение ферритина, много. Это и менструации у женщин, роды, грудное вскармливание, дефицит мяса в рационе, чрезмерные физические нагрузки…
Что делать, если обнаружен дефицит железа? Начать его пить. Также нужно обязательно насытить свое ежедневное меню продуктами, богатыми железом. Это в основном продукты животного происхождения (говядина, печень), орехи, бобовые.
Богат железом шпинат. Также нужно добавить в рацион источники витамина С, поскольку он является кофактором железа и способствует его лучшему усвоению.
Если вы решили пополнять запасы железа не с помощью продуктов питания, а посредством биодобавок и лекарственных препаратов, перед применением обязательно проконсультируйтесь с врачом, который подберет нужный именно вам препарат и назначит дозировку.
Пить вслепую бады с популярных сайтов эксперт не рекомендует! Достоверно неизвестно, сколько в них содержится железа на самом деле.
Альбина Комиссарова
Здоровье
Диетолог-эндокринолог
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