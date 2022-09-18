Рак поджелудочной железы: «грызущий» признак, который сигналит об опухоли

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Рак поджелудочной железы: «грызущий» признак, который сигналит об опухоли


Когда рак поджелудочной железы перемещается в другие части тела, «грызущая» боль может стать тревожным звоночком.


Когда вы думаете о раке поджелудочной железы, ваш разум может отправиться прямо в верхнюю часть живота. Однако симптомы, указывающие на распространение опухоли, могут появиться и в других местах. Вот как их обнаружить.

Хотя рак поджелудочной железы возникает в длинной плоской железе за желудком, он может распространиться и на другие части тела.

"Этот тип рака, который распространился на другое место, известен как прогрессирующий рак поджелудочной железы. Контрольные признаки распространения этой опухоли могут быть точно такими же, как и при непрогрессирующем раке поджелудочной железы. Однако они могут также включать другие симптомы в зависимости от того, куда распространилась болезнь. Одним из признаков распространяющейся опухоли в ваших костях является боль. Эта боль характеризуется тем, что она непрерывна, и ее часто описывают как «грызущую»", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.


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Эти боли в костях вызваны разрушением живых тканей, из которых состоит ваш скелет. Одна конкретная область, которая может выдержать удар, — это ваша спина. Раковая боль в спине сохраняется, даже когда вы отдыхаете.

Более того, боль в спине связана не только с прогрессирующим раком поджелудочной железы, этот симптом может появиться на стадии, когда опухоль еще не распространилась, - добавляет онколог.


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"Эта боль в спине может усиливаться, когда вы едите или лежите, а ее можно облегчить, наклонившись вперед".


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