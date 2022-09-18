Рак поджелудочной железы: «грызущий» признак, который сигналит об опухоли

"Этот тип рака, который распространился на другое место, известен как прогрессирующий рак поджелудочной железы. Контрольные признаки распространения этой опухоли могут быть точно такими же, как и при непрогрессирующем раке поджелудочной железы. Однако они могут также включать другие симптомы в зависимости от того, куда распространилась болезнь. Одним из признаков распространяющейся опухоли в ваших костях является боль. Эта боль характеризуется тем, что она непрерывна, и ее часто описывают как «грызущую»", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

"Эта боль в спине может усиливаться, когда вы едите или лежите, а ее можно облегчить, наклонившись вперед".