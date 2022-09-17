Цитрусовые снижают риск ухудшения работы мозга в старости на 23%
Диета является одним из ключевых столпов для поддержания общего физического здоровья. Диета, богатая витаминами и минералами, может помочь снизить риск развития ряда заболеваний, в том числе ухудшения работы мозга и связанных с ним заболеваний.
Когнитивный спад — это снижение функций мышления, памяти, концентрации и других функций мозга. Это явление в основном встречается у пожилых людей и часто является ранним признаком деменции и других нейродегенеративных состояний. Хотя многих это нервирует, но можно снизить риск и отсрочить начало снижения когнитивных функций. Один из способов сделать это, наряду с физическими упражнениями, — сбалансированное питание.
Один конкретный вид фруктов может быть особенно полезен для снижения риска развития деменции.
"Зайдите в фруктовый отдел местного супермаркета, и вас встретит множество фруктов, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества. Среди них будут цитрусовые, обычное дополнение к разнообразным блюдам. Именно эти фрукты могут помочь снизить риск развития деменции на 23 процента. Исследование показало, что у тех, кто ел цитрусовые каждый день, вероятность развития деменции в последующие шесть лет была значительно ниже, чем у тех, кто ел их только один или два раза в неделю", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Результаты показывают, что частое употребление цитрусовых было связано с более низким риском возникновения деменции, даже после поправки на возможные смешанные факторы.
Примеры цитрусовых включают:
- Лимоны
- Апельсины
- Грейпфрут
- Лаймы
- Мандарины
- Клементины
- Кумкваты
- Помело
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