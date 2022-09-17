Цитрусовые снижают риск ухудшения работы мозга в старости на 23%

"Зайдите в фруктовый отдел местного супермаркета, и вас встретит множество фруктов, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества. Среди них будут цитрусовые, обычное дополнение к разнообразным блюдам. Именно эти фрукты могут помочь снизить риск развития деменции на 23 процента. Исследование показало, что у тех, кто ел цитрусовые каждый день, вероятность развития деменции в последующие шесть лет была значительно ниже, чем у тех, кто ел их только один или два раза в неделю", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

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