Средства для мытья посуды повышают риск рака печени: врач Вялов
В интервью гастроэнтеролога Сергея Вялова прозвучало предупреждение о том, что используемые в быту средства для мытья посуды могут пагубно сказаться на здоровье (в частности, на здоровье печени).
Вялов рассказал «Газете.Ru» о содержащихся в: средствах для посуды солях перфтороктансульфоновой кислоты – данные вещества обладают свойством скапливаться в человеческом организме. Следствием этого могут быть различные патологии – например, такие как бесплодие, нарушения иммунного и метаболического характера, повышение уровня холстерина, онкологические заболевания.
Врач Вялов заметил, что воздействие средств, предназначенных для мытья посуды, на человеческий организм изучалось многими исследованиями. Было установлено, что вещества из состава этих средств могут крайне негативно отражаться на состоянии печения и даже повышать риск рака этого органа.
«Было обнаружено, что люди, у которых в организме накапливается перфтороктансульфоновая кислота, почти в пять раз чаще заболевают раком печени», - проинформировал специалист.
Медик добавил, что мыть посуду следует как можно чаще натуральным средством. Для этого, в частности, хорошо подходит сода.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что рак органов ЖКТ стал чаще встречаться в молодом возрасте.
Сергей Вялов
Здоровье
врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук
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