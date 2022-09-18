Рак органов ЖКТ стал чаще встречаться в молодом возрасте: онколог Сергеев

90 Фото: https://unsplash.com/photos/xs2rdwVoqks
неправильное питание

Онкологические болезни органов пищеварительной системы, таких как желудок и кишечник «помолодели», и способствует этому подверженность многим вредным привычкам, проинформировал онколог Петр Сергеев.

Онколог Сергеев сообщил в интервью о росте ранней заболеваемости раком желудка. По словам медика, еще в недавнем прошлом данное заболевание считалось «возрастным»: оно манифестировало (в среднем) в возрасте 50-70 лет. Сегодня средний возраст выявления рака желудка – это 35-45 лет.

Деми Мур начала встречаться с Тоби Магуайромом

Кроме того, добавил онколог, «помолодели» опухолевые заболевания кишечника – рак толстой и тонкой кишки.

Петр Сергеев поделился мнением о том, почему рак органов ЖКТ стал чаще встречаться в молодом возрасте.

Онколог назвал лучший способ избежать рака в молодом возрасте


«Эти заболевания связаны с неправильным питанием, приемом алкоголя, курением, стрессоподобными состояниями, в результате которых страдает иммунная система, которая, в свою очередь, влияет на микробиом человека», - сказал врач, беседуя с URA.RU.

Дополнительно онколог посоветовал обращать внимание на следующие симптомы, возможные при раке пищеварительных органов.
  • Снижение массы тела.
  • Рвотные позывы.
  • Боли.
  • Нарушения стула, включая склонность к диарее и запорам.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что изменение цвета налета на языке говорит о разных заболеваниях.
Петр Сергеев
Петр Сергеев
Здоровье
кандидат медицинских наук, онколог, хирург
Читать MedikForum.ru в
Онколог назвал пять симптомов трудного для диагностики рака тонкой кишки
Онколог Мяснянкин назвал простой способ избежать рака желудка
Онколог Каприн рассказал, как выявить ранний рак кишечника и желудка
Теги : рак желудка, рак кишечника, Петр Сергеев