Рак органов ЖКТ стал чаще встречаться в молодом возрасте: онколог Сергеев
Онкологические болезни органов пищеварительной системы, таких как желудок и кишечник «помолодели», и способствует этому подверженность многим вредным привычкам, проинформировал онколог Петр Сергеев.
Онколог Сергеев сообщил в интервью о росте ранней заболеваемости раком желудка. По словам медика, еще в недавнем прошлом данное заболевание считалось «возрастным»: оно манифестировало (в среднем) в возрасте 50-70 лет. Сегодня средний возраст выявления рака желудка – это 35-45 лет.
Кроме того, добавил онколог, «помолодели» опухолевые заболевания кишечника – рак толстой и тонкой кишки.
Петр Сергеев поделился мнением о том, почему рак органов ЖКТ стал чаще встречаться в молодом возрасте.
«Эти заболевания связаны с неправильным питанием, приемом алкоголя, курением, стрессоподобными состояниями, в результате которых страдает иммунная система, которая, в свою очередь, влияет на микробиом человека», - сказал врач, беседуя с URA.RU.
Дополнительно онколог посоветовал обращать внимание на следующие симптомы, возможные при раке пищеварительных органов.
- Снижение массы тела.
- Рвотные позывы.
- Боли.
- Нарушения стула, включая склонность к диарее и запорам.
Петр Сергеев
Здоровье
кандидат медицинских наук, онколог, хирург
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