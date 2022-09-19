Кофе связано с «острым» повышением артериального давления
Напиток, которым ежедневно наслаждаются миллионы британцев, может привести к резкому повышению артериального давления, предупреждает исследование.
Высокое кровяное давление, или гипертония, является предвестником опасных для жизни неотложных состояний, таких как инсульты и сердечные приступы. Один популярный напиток, связанный с многочисленными преимуществами для здоровья, может быть не таким щедрым, когда речь идет о кровяном давлении.
"Пьете ли вы его с молоком или предпочитаете крепкий черный напиток, кофе является одним из самых популярных напитков. Миллионы людей ежедневно наслаждаются этим темным напитком из-за его способности давать заряд энергии. Более того, кофе даже связывают с различными преимуществами для здоровья, начиная от долголетия и заканчивая здоровьем мозга. Однако употребление кофе может привести к «острому» повышению артериального давления", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Две-три чашки согревающего напитка повышали систолическое артериальное давление на 3–14 мм рт.ст. и диастолическое артериальное давление на 4–13 мм рт.ст.
Этот эффект может быть еще более выраженным у людей, которые обычно не употребляют напитки с кофеином. Самое сложное в кофе заключается в том, что в каждой чашке содержится кофеин.
Исследование пришло к выводу, что ежедневное потребление кофе пожилыми людьми было связано с повышением артериального давления.
В другом исследовании описаны ингредиенты кофе, которые могут принести пользу вашему сердечно-сосудистому здоровью.
«В кофе есть много других веществ, таких как полифенолы, растворимая клетчатка и калий, которые могут оказывать благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему», - добавляет врач.
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