Кофе связано с «острым» повышением артериального давления





"Пьете ли вы его с молоком или предпочитаете крепкий черный напиток, кофе является одним из самых популярных напитков. Миллионы людей ежедневно наслаждаются этим темным напитком из-за его способности давать заряд энергии. Более того, кофе даже связывают с различными преимуществами для здоровья, начиная от долголетия и заканчивая здоровьем мозга. Однако употребление кофе может привести к «острому» повышению артериального давления", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«В кофе есть много других веществ, таких как полифенолы, растворимая клетчатка и калий, которые могут оказывать благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему», - добавляет врач.