Популярные продукты, которые могут вызвать образование тромбов — вы это едите?

«Еда, обжаренная на растительном масле, может со временем запустить процесс атеросклероза (отвердение и закупорка артерий), приводящий к образованию тромбов.

Они могут повышать ЛПНП, что плохо, поскольку это настоящий «плохой» холестерин, который приводит к повреждению стенок артерий и последующей закупорке артерий. Большинство растительных масел содержат много омега-6 жирных кислот, слишком много из которых могут быть провоспалительными. Нагревание этих и других жиров в масле может изменить их химическую структуру, чтобы они стали сверхвоспалительными», - говорит диетолог.

Жареная курица

Чипсы

Печенье

Сухарики

Колбасные рулетики