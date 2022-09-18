Популярные продукты, которые могут вызвать образование тромбов — вы это едите?

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Популярные продукты, которые могут вызвать образование тромбов — вы это едите?


Некоторые из популярных продуктов питания могут подвергать людей риску вредного свертывания крови.

Сгустки крови могут вызвать серьезные осложнения, если они не растворяются естественным путем, поэтому очень важно свести к минимуму риск их развития. Что еще хуже, эксперт предупредил, что некоторые популярные британские продукты и закуски могут ускорять процесс, приводящий к гелеобразным комкам.

Свертывание крови необходимо для остановки кровотечения при повреждении кровеносного сосуда, сгустки, образовавшиеся без явного повреждения, могут быть опасны.

К сожалению, некоторые продукты могут запускать механизмы, которые приводят к образованию этих вредных сгустков.

От сосисок до чипсов, диетолог Василиса Пономарева рассказала специально для МедикФорум о популярных продуктах питания, которые могут представлять опасность.


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«Еда, обжаренная на растительном масле, может со временем запустить процесс атеросклероза (отвердение и закупорка артерий), приводящий к образованию тромбов.
Они могут повышать ЛПНП, что плохо, поскольку это настоящий «плохой» холестерин, который приводит к повреждению стенок артерий и последующей закупорке артерий. Большинство растительных масел содержат много омега-6 жирных кислот, слишком много из которых могут быть провоспалительными. Нагревание этих и других жиров в масле может изменить их химическую структуру, чтобы они стали сверхвоспалительными», - говорит диетолог.

Поскольку воспаление является «ключевым» фактором процесса атеросклероза, употребление в пищу продуктов, содержащих растительные масла, может привести к образованию тромбов.

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Почти во всех нездоровых продуктах, в том числе в некоторых британских фаворитах, есть следы растительных масел.

Продукты, которые могут подвергнуть вас риску образования тромбов, включают:
  • Жареная курица
  • Чипсы
  • Печенье
  • Сухарики
  • Колбасные рулетики

Воспаление играет роль на всех стадиях развития атеросклероза, начиная с момента, когда начинают формироваться бляшки, до момента, когда они накапливаются и начинают закупоривать артерии.


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