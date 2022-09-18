Популярные продукты, которые могут вызвать образование тромбов — вы это едите?
Некоторые из популярных продуктов питания могут подвергать людей риску вредного свертывания крови.
Сгустки крови могут вызвать серьезные осложнения, если они не растворяются естественным путем, поэтому очень важно свести к минимуму риск их развития. Что еще хуже, эксперт предупредил, что некоторые популярные британские продукты и закуски могут ускорять процесс, приводящий к гелеобразным комкам.
Свертывание крови необходимо для остановки кровотечения при повреждении кровеносного сосуда, сгустки, образовавшиеся без явного повреждения, могут быть опасны.
К сожалению, некоторые продукты могут запускать механизмы, которые приводят к образованию этих вредных сгустков.
От сосисок до чипсов, диетолог Василиса Пономарева рассказала специально для МедикФорум о популярных продуктах питания, которые могут представлять опасность.
«Еда, обжаренная на растительном масле, может со временем запустить процесс атеросклероза (отвердение и закупорка артерий), приводящий к образованию тромбов.
Они могут повышать ЛПНП, что плохо, поскольку это настоящий «плохой» холестерин, который приводит к повреждению стенок артерий и последующей закупорке артерий. Большинство растительных масел содержат много омега-6 жирных кислот, слишком много из которых могут быть провоспалительными. Нагревание этих и других жиров в масле может изменить их химическую структуру, чтобы они стали сверхвоспалительными», - говорит диетолог.
Они могут повышать ЛПНП, что плохо, поскольку это настоящий «плохой» холестерин, который приводит к повреждению стенок артерий и последующей закупорке артерий. Большинство растительных масел содержат много омега-6 жирных кислот, слишком много из которых могут быть провоспалительными. Нагревание этих и других жиров в масле может изменить их химическую структуру, чтобы они стали сверхвоспалительными», - говорит диетолог.
Поскольку воспаление является «ключевым» фактором процесса атеросклероза, употребление в пищу продуктов, содержащих растительные масла, может привести к образованию тромбов.
Почти во всех нездоровых продуктах, в том числе в некоторых британских фаворитах, есть следы растительных масел.
Продукты, которые могут подвергнуть вас риску образования тромбов, включают:
- Жареная курица
- Чипсы
- Печенье
- Сухарики
- Колбасные рулетики
Воспаление играет роль на всех стадиях развития атеросклероза, начиная с момента, когда начинают формироваться бляшки, до момента, когда они накапливаются и начинают закупоривать артерии.
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